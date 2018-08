Las leyendas del ciclismo se revelan contra Pedro Sánchez y le piden que cambie la ley

Los ciclistas están hartos de los accidentes de trafico que están acabando con la vida de sus compañeros en la carretera. El último episodio dramático se vivió el pasado domingo, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron al conductor de un vehículo que había arrollado a dos ciclistas en Montbrió del Camp (Tarragona) causándoles la muerte. Tras someterse a los pertinentes controles, dio positivo en drogas.

La policía catalana informó de que el conductor, un chico de 18 años vecino de Reus (Tarragona) y de nacionalidad española, dio positivo en drogas y fue detenido, acusado de dos delitos de conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes y de forma temeraria y otros dos de homicidio por imprudencia grave.

A pesar de la rápida intervención policial, ciclistas de renombre han dicho basta en las redes sociales tras conocer que en el juzgado de guardia de Reus (Tarragona) ha dejado en libertad con cargos y medidas cautelares. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la magistrada acordó como medidas cautelares la retirada del permiso de conducir y del pasaporte; la prohibición de salir del país y que se persone semanalmente en los juzgados. Algo totalmente insuficiente.

Esta decisión no gustó a deportistas como Joaquim Rodríguez, Alberto Contador u Óscar Pereiro, que han mostrado su indignación en Twitter y no han dudado en reclamar a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que tome soluciones. Por ejemplo, Purito pidió a todos los políticos que atajen este problema, mientras que el ciclista gallego ‘invitó’ al propio Sánchez a dar una vuelta con él en bicicleta para que vea la peligrosidad de ir por la carretera.

Tenemos que liar una grande para que digáis, mirad..lo hemos solucionado!! Pues no!! No es una cuestión de trabajo, ni de dinero, ni de banderas.. son vidas con las que estáis jugando!! Y la solución no es solo de @sanchezcastejon sino de todos los políticos

— Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) August 7, 2018