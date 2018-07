Etapa 8 Tour de Francia: Etapa de hoy, sábado 14 de julio

Esta sera la última etapa llana de esta edición De nuevo el viento y los abanicos, peligro para los favoritos

La etapa 8 del Tour de Francia 2018 será la última oportunidad para los sprinters en esta edición de la clásica francesa para sacar a relucir sus mejores trucos. La salida comenzará en la ciudad de Dreux, en la zona interior del país, en el norte. La carrera continuará más al norte en Amiens Metrópole, la capital de Somme donde está la imponente catedral de Notre Dame.

Esta etapa contará con 181 kilómetros de distancia, un de las más cortas de recorrido llano de todo el Tour de Francia 2018. Ésta contará con la característica de poseer dos cotas de cuarta categoría en los primeros compases del tramo. En el kilómetro 35 aparece la primera con la Cote de Pacy-sur-Eure, una pendiente de 4,3% durante dos kilómetros. Habrá otra cota de similares características en el kilómetro 71,5 con la Cote de Feuquerolles.

También habrá un sprint intermedio en el kilómetro 86,5 en La Neuve Grange y será a 20 kilómetros del final cuando estarán las bonificaciones de tiempo en Leuilly (160,5 km), justo antes de llegar a la meta en Amiens, una que se espera abarrotada con muchos ciclistas con el punto de mira en la clasificación y en la que el viento puede ser una amenaza en unos últimos metros al descubierto.

Los favoritos para ganar en esta etapa no son otros que el colombiano Fernando Gaviria y el eslovaco Peter Sagan, que ya han demostrado sus virtudes en etapas llanas en este Tour de Francia 2018. Aunque no hay que perder de vista al alemán Marcel Kittel o al reconocido Mark Cavendish.

En la general, no se esperan grandes variaciones, pero sí se puede esperar alguna sorpresa por el viento y los famosos abanicos, que puede acarrear problemas a algunos de los más destacados hasta el momento. El belga Greg Van Avermaet domina la general con el maillot amarillo. A los puntos, continúa venciendo Peter Sagan.