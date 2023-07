El Celta desvela la letra del nuevo himno compuesto por C. Tangana

El Celta estrena nuevo himno del Centenario compuesto por C. Tangana. El conjunto vigués ha desvelado la esperada letra en una pancarta gigante en un centro comercial ubicado en la localidad.

‘Oliveira dos cen anos. 1923-2023’ es el nombre de un himno que se estrenará este jueves y que ha sido compuesto por C. Tangana, reconocido aficionado del equipo celeste.

Creo que estou namorado

dos teus dous ollos azuis@c_tangana 💯 💙𝗢𝗟𝗜𝗩𝗘𝗜𝗥𝗔 𝗗𝗢𝗦 𝗖𝗘𝗡 𝗔𝗡𝗢𝗦 💙 pic.twitter.com/ZpcBOAMuSh — RC Celta Galego (@RCCeltaGL) July 6, 2023

«Es pura poesía. Me he quedado impresionado. Es un himno precioso, genial y tremendamente gallego. A la afición le va a encantar», afirmó el presidente sobre un himno que C. Tangana también quiso compartir en sus redes sociales.