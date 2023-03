Carlos Sainz reconoce que los problemas de Ferrari son graves

Ferrari no ha empezado nada bien la temporada, están detrás de Red Bull y Aston Martin tras las dos primeras carreras, y eso preocupa. Carlos Sainz ha reconocido en la previa del GP de Australia de F1 que el cambio de reglamentación, que obliga a los equipos a tener más altura en el suelo, les ha hecho más daño y deben empezar a «mirar hacia otro lado». No obstante, el español asegura que en Maranello ya están trabajando en un cambio radical del SF-23 y afirma que es un problema «de concepto» del monoplaza. Aunque esas mejoras no son cuestión «de una o dos carreras o uno o dos meses. Esto va a llevar tiempo» .

«Cuando alguien tiene tanta ventaja como Red Bull, hay que decir que es un poco un problema de concepto (del coche). Red Bull ha acertado y nosotros no… Creo que nos hemos dejado llevar un poco por el coche del año pasado, porque era muy rápido a una vuelta… Pero al final del año pasado ya se veía que en carrera estábamos un paso por detrás de Red Bull y este año, con el cambio de reglamentación (más altura al suelo de todos los coches), quizá eso le haya hecho más daño a nuestro coche y haya que empezar a mirar hacia otro lado», explicó.

Sainz reconoce que no hay plazos estipulados y todo hace indicar que va para largo. Ferrari tiene preparado un paquete de mejoras para Bakú, pero estas no entrarán dentro de ese paquete previsto para la quinta carrera: «No lo sé. Esto lo hemos visto en las tres últimas semanas. Primero hay que analizarlo y otra cosa es empezar a probar en el túnel de viento, otra empezar a fabricar las piezas y otra es poder llevarlo a la carrera. Tenemos claro que no va a ser una solución de una o dos carreras o uno o dos meses. Esto va a llevar tiempo».

«Con esto no quiero decir que vayamos a tirar a la basura la temporada. Estoy convencido de que hay maneras de hacer más rápido este coche y a partir de mañana ya vamos a probar para probar a hacer el coche más rápido en carrera… En ‘qualy’ ya hemos visto que vamos bien, pero está claro que en carrera no podemos estar a un segundo…», agregó el piloto español.

La caja de la parrilla será más ancha

Sobre el aumento de la caja de la parrilla, que será 20 centímetros más ancha desde este gran premio para que los pilotos tengan más espacio para colocarse, Carlos Sainz comentó: «Yo, hasta el momento no he tenido problemas, pero toco madera. Me consigo centrar bien, pero que nos den un poco más de margen siempre ayuda. Yo tengo mis referencias cogidas y sé centrarme».