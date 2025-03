Carlos Sainz explica el motivo de su choque: «Un cambio de marcha que por alguna razón…»

Carlos Sainz explicó su leve accidente en la primera vuelta de la carrera del Gran Premio de Australia, cuando ya con el coche de seguridad sobre la pista y la bandera amarilla se fue contra un muro. Involuntariamente, el piloto español se borró de una oportunidad tremenda de sacar puntos que sí aprovechó su compañero, Alex Albon. Frío estreno en la Fórmula 1 con Williams que espera enmendar dentro de una semana en China.

«Condiciones difíciles, pero una situación que no se debería producir. Al menos he podido ver exactamente lo que ha pasado en los datos y el equipo ha visto que ha pasado con un cambio de marcha que por alguna razón no fue como tenía que haber sido. Raro, son cosas que pasan en el deporte de motor, un poco inexplicables. A partir de ahora ya nos podemos centrar en China y estar seguros de que empezamos la temporada de mejor manera», descifró Sainz, aclarando ese problema en las marchas.

«Por lo menos en ese lado positivo», insistió sobre el próximo fin de semana en Shanghái. «Hemos empezado el año siendo mucho más rápidos que el año pasado. Estar fuera del coche ha servido también para ayudar a Alex y al equipo de estrategia a parar en la vuelta que había que parar a por intermedios. Igual he podido ayudar en ese cuarto puesto», zanjó, atribuyéndose parte del éxito del tailandés.

El accidente de Sainz

Sainz se quedó apenas sin debutar con Williams en una carrera al sufrir un leve accidente en la primera vuelta justo al desplegarse la primera bandera amarilla de muchas, provocada por un duro choque contra el muro del Alpine de Jack Doohan. El coche de seguridad acababa de salir y el madrileño, en lo que parecía un error de novato, se autoimpidió llevarse una gran alegría que podía haber supuesto esta prueba pasada por agua y con múltiples de opciones para todos y que demostró que este es el campeonato de la igualdad (siete escuderías distintas en el top 10 de Melbourne).