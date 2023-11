Carlos Sainz: «Estoy muy enfadado, pero intento no mostrarlo»

Carlos Sainz marcó el segundo mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Sin embargo, esa injusta sanción con la que la FIA le castigó tras impactar con una alcantarilla en los Libres 1, le hará partir desde la decimosegunda posición en la carrera de este domingo. El piloto español se mostró «bastante enfadado», aunque estaba «intentando no mostrarlo» al término de la calificación.

Después de que Ferrari montara su coche en tiempo récord por ese incidente en los entrenamientos, Sainz se quedó a 44 milésimas de su compañero, Charles Leclerc, quien hizo la pole. Por eso, el madrileño comenzó su declaración después de la sesión felicitando a su equipo. «Antes de nada, un grandísimo trabajo por parte del equipo. Hemos dominado la qualy tras un viernes duro. Me gustaría estar en la pole, pero creo que hemos hecho el máximo. Estoy bastante enfadado, pero estoy intentando no mostrarlo», confesó.

«Veremos cómo va la salida, cómo se desarrolla la degradación. Tenemos ritmo aquí y me encantaría luchar por la victoria, pero lamentablemente voy a estar modo remontada», añadió el piloto de Ferrari en DAZN, hablando de su única estrategia posible en Las Vegas después de un castigo injusto de la Fórmula 1.

🗣️@Carlossainz55: "Muy descontento, sin muchas ganas de hablar después de lo de ayer… Estoy de mal humor"#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/lYyk6Hc9is — DAZN España (@DAZN_ES) November 18, 2023

También dio la enhorabuena a su compañero, que se llevó otra pole más este año: «Creo que es justo decir que Leclerc estaba un pasito por delante en cuanto a confianza se refiere. He dado un buen paso adelante y quizá como equipo no hayamos extraído el mejor tiempo por vuelta. No nos vamos a quejar porque somos primeros y segundos en qualy, hemos estado volando y dominando todas las sesiones».

Buen presagio de Sainz en Las Vegas

«No, cuando vi la configuración, es una mezcla entre Monza y Singapur, donde conseguimos pole e incluso ganamos. Dije que teníamos una buena oportunidad de conseguir la pole, pero como siempre las carreras son un interrogante para nosotros», respondió Sainz cuando le preguntaron por su presentimiento al ver el monoplaza en Las Vegas.

Finalmente, analizó la dificultad que conllevará rebasar al resto de pilotos en la prueba del domingo: «Creo que todos esperábamos que los adelantamientos fueran más fáciles. No ves las referencias y es difícil seguir al coche de delante. Espero adelantar mañana sin duda, pero cuánto o a qué ritmo no lo sé. Se acusa mucho la degradación y a ver si la carrera me brinda una oportunidad de acabar arriba».

«Creo que es lo mismo para todos. Sólo hemos hecho una salida, sólo espero que sea mejor que en Brasil. A ver qué tal lo hago comparado con los demás. Quizá mañana la salida no sea la más fuerte y tengamos que remontar», concluyó.