Carles Puyol encabeza un acto denunciado por 140 asociaciones feministas por ensalzar la figura del hombre

Carles Puyol ha sido protagonista en las últimas horas por una controvertida conferencia en México en la que será cabeza de cartel durante este fin de semana y en la que se intenta ensalzar la figura del hombre y su masculinidad. Estos actos han sido denunciados por hasta 140 asociaciones feministas.

El ex jugador del Barcelona y de la selección española será protagonista durante este fin de semana del Fearless Masculinity en México. Un acto que va dirigido hacia los hombres «confundidos, vacíos y desconectados». Un evento denunciado por hasta 140 organizaciones feministas en el país sudamericano. También la ultra izquierda ha atizado a Carles Puyol por ser partícipe en esto.

«La identidad masculina se ha debilitado, dejando preguntas profundas: ¿soy suficiente? ¿Tengo lo que se requiere?», señala la web de este evento en México. «Partiendo de un ataque a la masculinidad y la necesidad de hombres virtuosos… con nuestras necesidades personales, historias de vida y heridas, buscamos un camino de sanación que compartimos con nuestros amigos a través de retiros, talleres, campamentos de entrenamiento y ahora… ¡un congreso!», añaden.

Puyol, protagonista de un congreso para ensalzar la masculinidad

Carles Puyol será una de las cabezas del cartel que abre la web de este congreso. Pero también participarán en este congreso el actor estadounidense Christopher West o Eduardo Verástegui.

«Mi historia: lucha, propósito y victoria», se titula la charla que ofrecerá este sábado Puyol en México. Será a las 23:00 horas en nuestro país. Este congreso define al ex jugador del Barcelona como una leyenda del fútbol que «lideró con carácter cuando más importaba dentro y fuera de la cancha, encarna una masculinidad firme y humilde, mostrando que la verdadera grandeza se construye con entrega, sacrificio y coherencia».

Fearless Masculinity ofrece este congreso durante este fin de semana en México, pero apuntan a desembarcar en España durante los próximos meses. Por lo que esta polémica donde Puyol está metido de lleno no está ni mucho menos cerrada y tendrá nuevos capítulos en el futuro.