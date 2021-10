Michael Jordan, ya retirado, sigue siendo una de las figuras del deporte más ricas del planeta. El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos es propietario de los Charlotte Hornets, de un equipo de la Fórmula NASCAR, de un campo de golf propio en el sur de Florida… Pero tiene otra gran afición menos conocida por el gran público: la pesca.

Para disfrutar al máximo de ese deporte, Jordan no ha dudado en darse un capricho recientemente comprándose un barco con todo lujo de detalles valorado en la friolera de 7 millones de dólares. Concretamente, el estadounidense ha comprado un Catch 23, un impresionante yate con el que compite normalmente en la White Marlin Open de Maryland, conocida prueba de pesca de alta mar en la que hace un año con su equipo capturó un atún de más de 200 kilos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Michael Jordan (@michaeljordan)

Y no solo lo usa para competiciones de pesca, sino que Michael Jordan da un uso recreativo y familiar a su barco de Viking Yatchs. El yate cuenta con todo lujo de detalles para disfrutar del mar, tiene cinco camarotes con baño privado, uno en suite, salón-comedor, cocina, puesto de mando y la mencionada zona de pesca, todo ello con bonitos acabados en madera de nogal y cuero.

Cabe destacar que según Forbes, Michael Jordan tiene un patrimonio de 1.600 millones de dólares, por lo que de vez en cuando se da caprichos de este estilo y otros mucho más caros. El ex jugador de los Chicago Bulls también tiene lujosas casas, coches, y otras muchas inversiones que ha ido haciendo durante los últimos años, cuando ha vuelto a estar en boca de todos por el famoso documental de Netflix The Last Dance.