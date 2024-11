Bryan Zaragoza: «Ganas nunca me faltan de representar a España, quería comerme el campo»

El autor del gol de la victoria de España ante Suiza, Bryan Zaragoza, mostró su gran ambición por jugar y marcar goles en sus palabras post partido tras ese penalti que le dio los últimos tres puntos a la selección en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El extremo izquierdo de Osasuna hizo un jugadón en el descuento, se pidió tirar el penalti y no lo desaprovechó con un gran disparo ajustado con el que batió a Mvogo y deshizo el empate (3-2).

«Ganas no me faltan nunca de representar a mi país. Tenía ganas de comerme el campo y así lo he demostrado», comenzó Bryan Zaragoza, que entró en el minuto 69 en sustitución del autor del primer tanto de España, Yeremy Pino. Desde entonces persistió en atacar y ya con el partido rozando su fin encontró el premio de la pena máxima y la posterior diana.

«Mi juego se basa en regatear y cada vez que tengo la pelota intento hacerlo. Lo del penalti ha sido un poco de personalidad», explicó Bryan Zaragoza, que se estrenó en la faceta goleadora con la camiseta de la selección española. Además, resaltó la gran virtud de este equipazo compuesto por Luis de la Fuente: «Sale uno y entra otro y la selección mantiene el nivel. Tenemos ahora una década muy buena y lo estamos demostrando».

Primer gol de Bryan Zaragoza con España

Por último, preguntado por qué oponente quiere para la siguiente ronda, el delantero respondió de la siguiente forma: «Me da igual el rival para cuartos. Nosotros vamos a ir a ganar». España es primera desde la victoria del pasado viernes en Dinamarca, por lo que le tocará medirse en cuartos a un segundo de grupo y la vuelta de esa eliminatoria será en nuestro país.