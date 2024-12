Brutal agresión a un árbitro en Cuenca: le pega un puñetazo y acaba con denuncia ante la Policía

Terrible agresión la que sufrió un árbitro de fútbol sala en un torneo de Navidad en Cuenca. Noel de Julián, colegiado de este partido, sufrió un brutal puñetazo, además de ser agarrado, por un jugador al que acababa de expulsar. Este futbolista, que ya ha sido denunciado, agarró al árbitro, le pegó un puñetazo e incluso intentó seguir con la paliza, pero otros jugadores le pararon.

Esta brutal agresión se produjo este fin de semana en el pabellón El Sargal de Cuenca. El partido, jugado entre los equipos Talleres Garsaiz y Garsauto y el Deportivo Cuenca, correspondía a un torneo de Navidad que lleva el nombre del entrenador Joaquín Caparrós. Sin embargo, lo que tenía que ser una fiesta del fútbol sala conquense acabó en una enorme trifulca por la vergonzosa actuación de este jugador.

Tras expulsarle, y protestarle previamente, el futbolista se lanzó a por el árbitro, al que primero arrinconó en la mesa arbitra. Tras ello, el jugador empujó al colegiado, le agarró de la camiseta y le soltó un puñetazo que impactó en la cara del árbitro.

Noel de Julián, el colegiado agredido, reaccionó rápidamente y se fue a por el jugador en forma de defensa y lejos de darse cuenta de la barbaridad que había hecho, el futbolista intentó pegar otra vez al árbitro. Compañeros y rivales tuvieron que separar al jugador de fútbol sala en ese momento.

«Me está protestando una jugada, lo que hago es sancionarlo con tarjeta amarilla por las protestas de todo el partido, era la segunda, se lo comunico a mi compañera la cronometradora y cuando me voy a dar la vuelta me encuentro que me da un guantazo en la cara bastante fuerte», comentó el árbitro agredido en declaraciones a CMM.

El colegiado explicó que en ese momento «no sabes qué hacer, no podemos defendernos, cuando me quedo en shock y voy a por él, ya veo que se lo llevan sus compañeros». Además, Noel de Julián agradeció todas las muestras de cariño mostradas por las personas que estaban allí: «Todo el mundo se preocupó por mí». Como era lógico, el colegiado suspendió tras la agresión el partido de fútbol sala.

El árbitro agredido en Cuenca acudió a Urgencias para la parte de lesiones y también fue a denunciar estos hechos a la Policía Nacional.