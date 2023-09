TRAS ANUNCIAR QUE NUNCA VOLVERÍA A JUGAR CON ESPAÑA Borja Iglesias recula y ahora quiere volver a la selección española

Borja Iglesias ha reculado y ahora abre las puertas a su regreso a la selección después de que confirmar que no volvería a jugar con España. El delantero del Real Betis ha dejado claro que tiene intención de volver a vestir la camiseta del combinado nacional después de la dimisión de Luis Rubiales.

Borja Iglesias fue de los primeros jugadores en posicionarse contra Luis Rubiales tras la polémica del beso con Jenni Hermoso. Tras la famosa asamblea, el jugador del Betis dejó claro que no volvería a la selección.

«Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes», dijo en su día.

Unas palabras que no sentaron nada bien a su técnico, Manuel Pellegrini, que afeó su conducta en rueda de prensa. «Un jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independientemente de las estupideces de una persona», afirmó el entrenador chileno ante los medios de comunicación.

Ahora quiere volver

Borja Iglesias fue cuestionado sobre su posible regreso a la selección y el delantero abrió las puertas a volver a vestir la camiseta de España en declaraciones al El Chiringuito de Jugones. «Quedan muchas cosas todavía, tengo que meter goles, que me llamen…». ¿Volver ahora a la Selección? «Sí, siempre he dicho que quería ir a la Selección, no es un problema de no querer ir», opinó el futbolista días después de que Luis Rubiales anunciara su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.