Héctor Bellerín, jugador del Real Betis, hizo una reflexión sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia que ha desembocado en el conflicto bélico más grave en continente europeo en tres décadas. El jugador se extrañó por el interés que ha despertado esta guerra y no otras que tuvieron lugar anteriormente.

«Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra y ha habido muchas otras guerras que no nos han interesado. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más a nivel económico o de refugiados, pero hay una guerra en Palestina, Yemen, Irak y nadie ha hablado de ella», dijo Bellerín.

El jugador del Betis puso el foco en los políticos y la sociedad por consternarse por el asunto ucraniano y no por otros. «Ahora que Rusia no juegue el Mundial o lo que sea, pero antes otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la vista gorda. Me parece duro el que solo se le de importancia a estas cosas y que haya esta narrativa», aseveró.

De hecho, el ex del Arsenal siente que esta visión de las cosas es «muy racista y poco empático porque se están perdiendo vidas en otros conflictos y solo se le están dando importancia a los que tenemos cerca».

No en vano, Bellerín no tuvo quiso equiparar a todo el mundo por igual. «Todos somos personas y hay mucha gente sufriendo, todos merecen nuestro apoyo y yo desde la sombra he estado apoyando todo lo que he podido, no solo a Ucrania si no también a todos los demás conflictos y personas que los están pasando mal», añadió en una entrevista con La Media Inglesa. El futbolista de 27 años termina este verano su cesión en el Betis y previsiblemente volverá al Arsenal.