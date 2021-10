Bélgica y Francia se juegan el otro billete para la final de la Liga de las Naciones, donde ya espera España. Ambos países llegan tras un mal viaje por la última Eurocopa 2020, donde las expectativas para ambos países estaban altísimas y donde ninguno de los dos logró ni siquiera acercarse. Las semifinales del torneo permiten a ambas selecciones una segunda oportunidad por la disputa de un título pocos meses del varapalo continental.

Francia cayó a las primeras de cambio tras una fase de grupos muy discreta. Fue Suiza en una tanda de penaltis decisiva la que se llevó el pase en los octavos de final de la Eurocopa apeando en la primera eliminatoria a los galos. El balance, tres empates y una victoria. La imagen de Bélgica fue mucho mejor, haciendo pleno en la fase de grupos, eliminando por la mínim a Portugal en octavos y siendo apeada en cuartos de final por la que a la postre sería campeona, Italia. Además, los Red Devils se han repuesto mucho mejor tras el varapalo. En estos primeros enfrentamiento en el pasado parón, los belgas vencieron a Estonia, República Chica y Bielorrusia. No puede decir lo mismo Francia, con dos empates ante Bosnia y Herzegovina y Ucrania y una victoria ante Finlandia.

En cualquier caso, partido para sanar heridas de cualquier equipo, repleto de estrellas y con dos seleccionadores con ganas de agradar como son Roberto Martínez y Didier Deschamps. Hay mucho fútbol en las convocatorias de ambos técnicos, también alguna baja sensible, pero están todos los top mundiales que se podrían prever para una cita de este calibre, con un título en juego y con alguna que otra cuenta pendiente.

El baile de Romelu Lukaku

Bélgica baila al son de Romelu Lukaku. El delantero del Chelsea es posiblemente el jugador más en forma dentro del listado de Roberto Martínez. La madurez del ariete es total y le importa poco con qué camiseta o contra quién tiene que lidiar para mostrar su fútbol. Su juego en las inmediaciones del área y su facilidad para el gol dentro de ella marcan un partido que estará condicionado por su presencia.

Pero Lukaku, pese a su gran estado de forma, no es el líder de este equipo. Kevin de Bruyne está ya recuperado de su lesión y está en busca de ese pico de rendimiento que alcanzó justo antes de caer lesionado. Sigue siendo el baluarte de este equipo, omnipresente en la medular y clave en el juego de transición de uno de los conjuntos más verticales de toda Europa. Eden Hazard es otro de los que busca reencontrarse con us mejor versión. Thibaut Courtois, Alderweireld, Tielemens o Yannick Carrasco, otros claves de esta selección.

📝 Here are the Devils for the Final 4️⃣. 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/1gXcD9ribn

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 1, 2021