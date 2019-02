El Barcelona jugará contra el Sevilla con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Coutinho, Suárez y Messi.

El Barcelona se juega la Liga contra el Sevilla y por ello Valverde apostará por su once de gala en el partido que arranca a las 16.15 horas en el Pizjuán. La presencia de Umtiti será la gran novedad en un once donde no estará Dembélé y sí Coutinho.

En defensa, Ter Setegen, que salvó al equipo ante el Olympique, volverá a estar por detrás de una línea de cuatro compuesta por Semedo, Piqué, Umtiti, que vuelve al once después de su lesión, y Jordi Alba.

En el centro del campo del Barcelona, la dupla compuesta por Busquets y Rakitic volverá a ser el eje del equipo y esta ocasión estará acompañados por un Vidal que fue suplente en el duelo disputado el pasado martes en Lyon.

En la delantera, en esta ocasión Luis Suárez y Leo Messi estará acompañados por Coutinho, que regresa al once en detrimento de Dembélé.

Once del Barcelona contra el Sevilla: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Coutinho y Suárez.