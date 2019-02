Piqué: “¿El penalti? El contacto es suficiente, pero en la tele se ven las cosas distintas”

Gerard Piqué habló tras la victoria del Barcelona al Valladolid (1-0). El central catalán defendió el dudoso penalti que le hicieron y que acabó decantando el partido de Liga Santander

Reconociendo la mala imagen dada, Gerard Piqué habló tras la finalización del partido del Barcelona ante el Real Valladolid, un encuentro que el conjunto catalán ganó por un dudosísimo y discutido penalti a él y con el que el equipo culé recupera la victoria en Liga tras dos empates en este torneo y tres consecutivos.

“A mí me tocan por detrás, me desestabilizan y me caigo. Es penalti. En la tele se ven las cosas distintas pero el contacto es suficiente para caer. Para mí, es penalti”, dijo Gerard Piqué a la finalización del partido en Movistar Partidazo sobre su discutido penalti pitado a favor.

El central catalán añadió que “no hemos jugado bien, no ha sido un buen partido” y reconoció que “la única buena noticia es la victoria, volver a los tres puntos”, Además, Piqué explicó que “tenemos que mejorar y las sensaciones no son buenas. Hay que encontrar la fluidez y el juego, que es lo que nos ha dado títulos. Si no le damos velocidad a la pelota, tenemos posesión…, nos convertimos en un equipo más débil. Eso lo tenemos que mejorar porque lo saben los rivales”

Piqué fue el mejor del Barcelona ante el Valladolid y eso indicó la pobre imagen del equipo culé, que ganó por la mínima al equipo presidido por Ronaldo Nazario, cuya victoria se basó por el mencionado penalti.

“O mejoramos o lo pasaremos mal”, añadió Piqué en referencia a lo que se le viene ahora al Barcelona, que no es ni mucho menos poco. Al conjunto culé le llega ahora cuatro visitas que marcaran su temporada: viaje a Lyon para la ida de octavos de Champions, viaje a Sevilla para el partido de Liga y doble viaje a Madrid para los dos Clásicos, en Copa del Rey y Liga por este orden.

“No jugamos bien. La buena noticia son los tres puntos. Necesitamos ser mejores. Tenemos que ser mejores en la Champions League”, explicó también Piqué minutos después del final del partido.