Kevin-Prince Boateng ha ofrecido unas declaraciones a Sky Sports en las que confirma su fichaje por el Barcelona

Kevin-Prince Boateng no ha dudado en confirmar su fichaje por el Barcelona en una declaraciones a Sky Sports. “Barça, ¡ya voy! Estoy triste por dejar el Sassuolo, pero es una gran oportunidad. No me preguntes sobre el Real Madrid… es el pasado. Sólo quiero centrarme en el Barcelona y espero marcar en el Bernabéu en el próximo Clásico”, señaló el ghanés.

Boateng es el delantero elegido por el Barcelona para reforzar su ataque en este mercado de invierno. El jugador ha cerrado el acuerdo con el conjunto azulgrana y llegará cedido por el Sassuolo, su actual club. La operación puede hacerse oficial en las próximas horas. Además, en el acuerdo se incluirá una cláusula de compra a final de temporada tasada en unos 8 millones.

El atacante ha disputado 15 encuentros entre Serie A y Copa italiana y ha anotado la discreta cifra de cinco goles, repartiendo dos asistencias. Boateng llega al Barcelona con 31 años y después de haber jugado en numerosos clubes de ligas diferentes. En su historial datan Hertha de Berlín, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht de Frankfurt y Sassuolo.