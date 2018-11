El empresario Piqué da lecciones de profesionalidad a Dembélé

Gerard Piqué volvió a excederse en sus palabras después del Barça-Betis. El futbolista, que tiene mosqueada a la cúpula del Barcelona por sus constantes distracciones, que provienen de su nueva faceta como empresario, decidió dar lecciones de profesionalidad a Dembélé en la zona mixta posterior a la derrota culé.

“Nosotros también hemos sido jóvenes y también hemos cometido errores. Desde la experiencia, tenemos que ayudarle para que sepa que el fútbol son 24 horas y hay que vivirlo así. A veces no es sólo hacerlo, sino también aparentarlo. Estoy convencido de que va a mejorar en eso y que decisiones como la del entrenador van a ayudarle”, afirmó Piqué ante los medios en referencia a Dembélé.

Piqué se encuentra en pleno auge de su faceta como empresario, lo cual ha derivado en las dudas entre los directivos del Barcelona con motivo de algunos partidos en los que el jugador culé no ha dado la talla sobre el terreno de juego. Su apretada agenda no le ha impedido, como sucedió en el acto de presentación de la Copa Davis, faltar a los entrenamientos con el primer equipo, pero sí es cierto que no parece la persona más indicada para hablar de profesionalidad a sus compañeros.

Ernesto Valverde castigó a Dembélé dejándole fuera de la convocatoria del Barcelona-Betis, después de que el francés se ausentara del entrenamiento del jueves sin previo aviso y con la excusa, posterior a su localización de sufrir una gastroenteritis. El técnico del Barcelona aseguró en rueda de prensa que no había castigado a Ousmane, que después de este episodio, sumado a su bajo rendimiento, tiene un pie fuera del Barça.