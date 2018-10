Barcelona – Sevilla: Hora y dónde ver el partido de La Liga Santander

El Barça - Sevilla se jugará en el Camp Nou este sábado a las 20:45 horas Es el partido más destacado de la jornada 10, el líder visita al segundo clasificado

El Barcelona – Sevilla de este sábado es, sin lugar a dudas, el partido más atractivo de la jornada 9 de la Liga Santander. Vuelve la competición doméstica tras el parón internacional, y lo hace con un apasionante duelo entre el líder del campeonato, el Sevilla de Pablo Machín, y el segundo clasificado, el Barça de Valverde. Un encuentro que será dirigido por Martínez Munuera y que dará comienzo a las 20:45 horas en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana llega necesitado de un triunfo. Por fortuna y demérito del resto, todavía no se ha escapado ningún equipo en cabeza, pero el Barcelona lleva cuatro partidos de Liga consecutivos sin conocer la victoria y quiere revertir esa situación este sábado en el Camp Nou frente al Sevilla. Un triunfo ante el actual líder supondría dar un golpe sobre la mesa tras los empates ante Girona, Athletic y Valencia y la derrota en Butarque frente al Leganés. Enfrente, un Sevilla enrachado que cuenta sus últimos cuatro encuentros ligueros por victorias. Los de Pablo Machín están en línea ascendente y quieren mantener su gran estado de forma en una gran plaza como el Camp Nou.

Ernesto Valverde tiene las bajas de Umtiti y Vermaelen, por lo que el centro de la zaga lo formarán Gerard Piqué y el ex sevillista Lenglet, que se mide por primera vez a su anterior equipo. El resto del once será el de gala. Coutinho acompañará a Messi y Luis Suárez en la zona más ofensiva y todo apunta a que Arthur seguirá siendo de la partida junto a Busquets y Rakitic en la medular. Poco tocará también Machín, que ha encontrado su once tipo. Ben Yedder y André Silva son la gran amenaza de un Sevilla en el que también tienen mucha importancia Banega y Jesús Navas.