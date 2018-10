Carrick desvela que entró en depresión por culpa del Barcelona

Michael Carrick contó que entró en depresión después de su fallo en la final de la Champions League de 2009 contra el Barcelona

Michael Carrick, ex futbolista del Manchester United, ha confesado en su autobiografía que sufrió una depresión durante dos años después de perder la final de la Champions League en 2009 frente al Barcelona.

Aquella noche en Roma, el Barcelona se impuso al Manchester United por 2-0 con goles de Samuel Eto’o y Leo Messi. En el gol del africano, Michael Carrick fue el futbolista que perdió el balón y que terminó con el ex futbolista del Mallorca introduciendo el balón en el fondo de la red.

A raíz de este tanto y de la derrota en la final de la Champions, Michael Carrick se sumió en una depresión con la que tuvo que lidiar durante dos años. “Me preguntaba a mí mismo por qué hice eso. Entonces, la depresión creció como una bola de nieve”, desveló el ex capitán del Manchester United.

“Fue un año difícil después de eso. Ya había ganado la Champions League, pero era irrelevante”, continuó en unas declaraciones recogidas por The Times. “Fue el peor momento de mi carrera deportiva”, reconoció Michael Carrick.

El mediocentro inglés no dudó en explicar sus sentimientos. “A veces me sentía falta después de algunos partidos, pero entonces te recuperabas en un par de días. Pero aquella vez no era tan fácil. Era un sentimiento extraño”, dijo Carrick. “Ni siquiera mi familia conocía el verdadero alcance de esto”, concluyó.