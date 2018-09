Sigue en directo el partido de hoy entre Leganés y Barcelona de la Liga Santander El Leganés llega al choque colista y con la necesidad de dar la sorpresa para comenzar a retomar el vuelo El Barcelona, tras empatar frente al Girona, no se puede permitir ningún otro pinchazo en una semana de nueve puntos

Minuto 40. Amarilla para Rubén Pérez, por una entrada sobre Leo Messi.Minuto 38. ¡Remata de cabeza En-Nesyri a centro de Nabil El Zhar! Sin problemas para Stegen.Minuto 36. Pase filtrado de Messi para Coutinho y Tarín que llega providencial al corte para evitar una acción clarísima.Minuto 33. El Leganés robándole protagonismo al Barcelona. Se viene arriba en conjunto pepinero, lleno de intención aunque sin oportunidades claras, por el momento.Minuto 25. La pegó Juanfran desde la izquierda en segunda jugada, el balón rebota en Vermaelen y se envenena. Estuvo acertado Ter Stegen. Minuto 24. Falta favorable al Leganés. Peligro para el Barça, la pondrán los pepineros al área desde la derecha.

Minuto 18. La pega de nuevo Messi, esta vez se saca un disparo raso y flojo que atrapa Cuéllar. Minuto 17. ¡A LA CRUCETA MESSI! A punto de llegar el segundo del Barça.Minuto 12. La pegó desde la frontal el brasileño a botepronto. Gran remate ajustado al palo y Cuéllar que no puede pararlo Se adelanta el Barça. LEGANÉS 0-1 BARCELONA.Minuto 12. ¡GOOOOOOOOOL DE COUTINHOOOO! ¡¡¡GOOOOOL DEL BARCELONAAAAA!!!Minuto 7. Buena acción del Leganés desde la banda derecha. Juanfran tocó con El Zhar, que puso un buen centro al área. Llegó muy forzado En-Nesyri y su flojo remate de cabeza no encontró puerta.

Minuto 6. La pegó Dembelé desde el pico del área izquierdo y su disparo se marcha por fuera de la red.Minuto 2. El Leganés, como se preveía sale con cinco centrales. Forman con un 5-4-1 los hombres de Pellegrino. El Barcelona, con lo esperado también, Vermaelen en el lateral y Munir en punta.Minuto 1. ¡COMIENZA EL PARTIDO! Rueda el balón en Butarque, Leganés 0-0 Barcelona.Todo preparado en Butarque para que comience el duelo entre el CD Leganés y el FC Barcelona. ¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego!Termina el calentamiento de los jugadores de Barcelona y Leganés sobre el césped de Butarque. Pese a que los pepineros llegan colistas, contarán con el empuje de los más de 12.000 aficionados del conjunto blanquiazul que llenarán el estadio. No se fían nada los catalanes, la prueba está en que Valverde solo se reserva a Jordi Alba y a Luid Suárez. Faltan 15 minutos para que comience el encuentro.

No le ocurre lo mismo, ni mucho menos, a un Barcelona que llega a Butarque liderando la tabla. Aunque el empate contra el Girona les privó de continuar en solitario al frente de La Liga. Los de Valverde ganan pero no terminan de convencer, sin embargo son el equipo más goleador de la Primera división. Cabe recordar que el Leganés no conoce aún la victoria. Sólo un punto en su casillero, tras empatar en la segunda jornada ante la Real Sociedad. Con Pellegrino sigue siendo ese equipo ordenado y solidario que fue durante la era de Garitano, aunque les falta capacidad de reacción y más mordiente arriba, como se pudo ver en el último duelo frente al Eibar, que ha sido hasta el momento el único enfrentamiento ante un rival considerafo como directo.Se espera que Pellegrino vaya con cinco hombres atrás, con Bustinza, Carnero y el debutante Tarín en el centro de la zaga, acompañados por Juanfran y Jonathan Silva. En la contención ayudarán Rubén Pérez y Vesga, mientras que Óscar, El Zhar y En-Nesyri serán los encargados de tratar de completar la transición al ataque del Leganés. Por su parte, el Barcelona sorprende con Vermaelen como lateral izquierdo y con Munir en punta. Se esperaban más cambios en el once, aunque los dos puntos que se dejaron el pasado fin de semana han podido ser determinantes a la hora de confeccionar la alineación inicial.Por su parte, Valverde da poco descanso a sus hombres. El Barcelona va con: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Vermaelen; Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembelé, Messi y Munir.¡YA CONOCEMOS LOS ONCES! Vamos con el del CD Leganés, que llega con cambios significativos tras la mala imagen dada en Eibar. Pellegrino sale con: Pichu Cuéllar; Juanfran, Bustinza, Tarín, Carnero, Jonathan Silva; Óscar Rodríguez, Rubén Pérez, Vesga, El Zhar; y En-Nesyri.

Llegan ahora los hombres de Pellegrino. El conjunto pepinero ya está en su estadio, donde espera conseguir la primera victoria del curso ante todo un Barça que viene de empatar en casa ante el Girona, dejando unas sensaciones nada buenas.¡La expedición del Barça ya está en Butarque! Liderados por Messi, los blaugranas llegan a las instalaciones de Leganés, donde se medirán al equipo de la ciudad.¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo online del CD Leganés - FC Barcelona! El colista de LaLiga recibe al líder en el partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato. Será en el Estadio de Butarque, a las 20:00 horas y se espera que los de Pellegrino estén arropados por los más de 12.000 espectadores que colmarán las gradas pepineras.

Leganés y Barcelona se miden en la sexta jornada de la Liga Santander. Ambos equipos llegan al encuentro con urgencias, ya que uno es colista con un sólo punto y el otro viene de sufrir un pinchazo inesperado ante el Girona. Por ello, los tres puntos se antojan capitales.

El Leganés de Mauricio Pellegrino no termina de arrancar. Tras hacer méritos para ganar en las cuatro primeras jornadas y no hacerlo, frente al Alavés, en la quinta fecha de la temporada, cayó haciendo un mal partido. Por ello, ante el Barcelona deberá buscar la machada para empezar a reaccionar.

Por otro lado, el Barça debe reaccionar tras empatar de forma inesperada ante el Girona en el Camp Nou. Los hombres de Ernesto Valverde perdieron dos puntos que les dejó sin el privilegio de ser el único equipo invicto. Ahora, ante el Leganés en Butarque están obligados a conseguir la victoria. Más si cabe, siendo conscientes de que el Real Madrid tiene una salida complicada en Sevilla. Los catalanes viajan a la capital de España con la imperiosa necesidad de ganar.