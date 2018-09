Ernesto Valverde ya ha elegido a los once hombres que formarán parte de la alineación oficial del Barcelona en el primer encuentro de la presente edición de la UEFA Champions League. El técnico vasco no ha dado pie a las sorpresas y sale con un once formado por Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Luis Suárez y Messi.

En la portería no hay dudas y Ter Stegen estará bajo palos en el estreno del Barça en la Champions. Por delante, una línea de cuatro de total garantía, en la que Piqué y Umtiti pondrán orden desde la posición de central, mientras que Sergi Roberto y Jordi Alba pondrán la profundidad y el desequilibrio desde las bandas.

Comandando la sala de máquinas culé estará Sergio Busquets, que regresa al once después de tener descanso en Anoeta frente a la Real Sociedad. A su derecha estará Ivan Rakitic, inseparable compañero del de Badía en el centro del campo y como teórico interior izquierdo formará Philippe Coutinho, uno de los jugadores más en forma del Barça en este inicio de campaña.

En la delantera tampoco hay dudas y Messi y Suárez estarán acompañados por Ousmane Dembélé, que volvió a marcar en el último encuentro de Liga y se destapa como un titular cada vez más inamovible para Ernesto Valverde de cara a este y próximos encuentros.