La Roma amenaza al Barça: “Seguimos queriendo a Messi”

La Roma sigue muy molesta con el Barcelona tras el robo de Malcom. El club italiano sigue pensando cada movimiento en forma de vendetta contra los culés y lo último que han hecho ha sido fichar al directivo Francesco Calvo, como su hombre fuerte a la hora de conseguir ingresos. Además han dejado un polémico mensaje en Twitter: “Esto no cambia nada. Seguimos queriendo a Messi“.

El club italiano, que eliminó la pasada temporada al Barcelona en los cuartos de final de la Champions, sigue molesto con los culés por su comportamiento antideportivo en el mercado de fichajes y vuelven a amenazar con atraer a Leo Messi a la capital italiana.

La Roma no pierde la esperanza de reunir al astro argentino con Cristiano Ronaldo en la renacida Serie A italiana. El equipo no cuenta con un grandísimo presupuesto, pero esperan que el factor sentimental pueda jugar un papel clave en caso de vendetta.

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2018