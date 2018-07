Atasco en la operación salida del Barça

Los jugadores descartados por Valverde siguen sin marcharse y el colapso en la 'Operación Salida' retrasa la planificación Yerry Mina, Digne, Aleix Vidal, André Gomes, Rafinha, Alcácer o Marlon no entran en los planes

El Barcelona tiene un problema. A día de hoy, hay 29 jugadores del primer equipo en nómina y Ernesto Valverde prefiere trabajar con una plantilla bastante más corta, por lo que necesita acelerar las salidas de los futbolistas que no cuentan para el técnico.

Además, es fundamental para el Barça desprenderse de este grupo de jugadores para aliviar masa salarial, pues la mayoría tienen fichas importantes y son un lastre económico para la entidad.

El caso es que los equipos que preguntan y se interesan por estos futbolistas saben que el Barcelona debe deshacerse de ellos este verano, de ahí que no estén por la labor de pagar importantes cantidades para su traspaso. Además, en muchas ocasiones, no quieren ni hacerse cargo del salario completo de los jugadores al solicitar su cesión para la próxima temporada, una situación que tiene difícil solución y que debe afrontar más pronto que tarde.

Valverde quiere una plantilla corta

Los protagonistas son varios, aunque la lista de descartados no está cerrada. Quizás algunos puedan quedarse y otros que en principio cuentan para Valverde puedan salir este verano. Pero la realidad a día de hoy es que jugadores como Yerry Mina, Digne, Aleix Vidal, André Gomes, Rafinha, Alcácer, Marlon o Denis Suárez, que a priori no entran en los planes del técnico del Barça para la temporada 2018/19, siguen entrenándose bajo las órdenes de Valverde y no hay avances en sus más que posibles salidas.

Unos interesan en Inglaterra, otros en Italia, otros a clubes españoles… Tienen colgado en cartel de transferibles, también Cillessen aunque pueda quedarse como segundo portero, pero el Barcelona no los quiere regalar. Y la encrucijada es que los clubes que los quieren ofrecen muy poco por ellos, de ahí el atasco en la operación salida. Un problema grave a nivel económico para el club, pues invirtió un total de 128 millones de euros en ese grupo de futbolistas citado anteriormente.