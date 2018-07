Frank de Boer: “En Barcelona siempre ha habido ese odio a Madrid, pero no sabía que era tan profundo”

Frank de Boer comentó en una entrevista a Líbero la mezcla entre deporte y política que existe en Barcelona

Frank de Boer fue claro a la hora de hablar sobre la situación que se vive en Barcelona a causa del independentismo. El mítico futbolista holandés, que militó en el Barça comentó sin tapujos en Líbero el rechazo que hay en la Ciudad Condal a Madrid.

“Sé que siempre ha habido ese odio contra Madrid, pero no sabía que era tan profundo como vemos ahora”, comentó Frank de Boer durante la entrevista. “Espero que todo se solucione porque creo que no gana nadie con esa situación”, añadió el ex futbolista holandés.

El mítico futbolista también fue cuestionado por la mezcla que se hace con el fútbol y la política. “El deporte conecta a la gente y creo que debemos separarlo de cuestiones políticas, lo máximo que se pueda”, opinó Frank de Boer.