Ernesto Valverde ha comparecido en la rueda de prensa previa al Celta – Barcelona correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander. El técnico del conjunto azulgrana admitió que Messi podría descansar en Balaídos, aunque quiso tranquilizar a los seguidores argentinos.

Celta de Vigo

“Nos hemos enfrentado tres veces este año, están haciendo una buena temporada. Pelean por entrar en Europa, sabemos lo que nos queda para ser campeones y lo que se juegan ellos. La referencia de sus resultados ante nosotros otros años es válida y también sus resultados ante equipos de la parte alta de la clasificación”.

Prisas por ganar títulos

“Habrá cambios en el equipo. Venimos de una semana importante y partidos intensos y tenemos una final, no nos engañemos. Saldremos a ganar como en cualquier partido. Tenemos una ventaja pero queremos conseguir tres puntos. La mentalidad no debe cambiar”.

“Entornos hay en todas partes, te llevan arriba o abajo, te elevan o te estrellan. En esta vida tenemos que vivir de extremos y va bien. El posible adiós de Andrés no se ha producido. Ha habido situaciones de jugadores que han podido salir. No quiero decir nada porque estamos hablando de unas elucubraciones que el que se tiene que decidir es él”.

Moral del equipo

“Están más animados. El partido contra el Valencia era fundamental por dónde veníamos y por el rival con el que nos enfrentábamos. Con la ida desde la semana pasada de rehacernos y afrontar lo que queda de temporada con buenas perspectivas. Tenemos que estar fuertes y veo bien al equipo”.

Descanso de Messi

“Es una posibilidad como otras y no hay nada de qué preocuparse. Que estén tranquilos en Argentina. Para el Mundial queda un montón”.

Rakitic

“Esperamos que pueda estar disponible en la final de Copa”.

Coutinho

“Hemos tenido en cuenta la posibilidad de que juegue de centrocampista y punta. Cuando juega arriba se descuelga. Es cuando Iniesta parte de la izquierda y viene a recibir. Tal vez, como tiene esa chispa fuera del área saca el tiro. Es un mediapunta que juega en el costado y puede jugar hacia delante o hacia atrás”.

Invictos en Liga

“Lo primero es ganarla, lo otro es un medio. Es tan difícil que no lo ha conseguido nunca nadie. Tenemos esa opción, pero no estamos pendientes de eso”.

Otro año sin Champions

“Como no hemos ganado la Liga no he pensado en el argumento. No tengo nada pensado, no voy a cometer el mismo error que contra la Roma”.

Yerry Mina

“Tenemos cuatro centrales y vino con la temporada empezada. Es posible que aún nos pueda ayudar pero confío en los centrales que tengo. Ya tendrá su oportunidad. El cuarto central antes de que llegase fue Vermaelen”.

Valor de la Liga

“Si fuéramos segundos se le daría valor. Como llevamos cierta ventaja parece que es más sencillo. Repito que no hemos ganado la Liga, si es que la ganamos”.

Antimadridismo

“Cada uno vive la realidad de su equipo, así que no opino”.