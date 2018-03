Ter Stegen puso en riesgo su integridad física horas antes de jugar contra el Atlético

Marc André ter Stegen, guardameta culé, fue ‘cazado’ conduciendo un patinete eléctrico horas antes de disputarse el Barcelona – Atlético correspondiente a la jornada 27 que se saldó con victoria azulgrana por la mínima. Lo llamativo de esta historia es la temeridad que el arquero germano ha hecho a escasas horas de un partido tan importante para su equipo.

El guardameta salió de casa a comprar el pan y no se le ocurrió otra cosa que coger un patinete a motor unas horas antes del partido, que se disputaba a las 16:15 horas. En los contratos de los futbolistas suele estar prohibido conducir cualquier vehículo que no sea un coche, por lo que Ter Stegen podría arriesgarse a una multa por parte del club azulgrana si así lo decidieran en Can Barça.

Pero más allá de la multa económica, está la posibilidad de quedar lesionado. El guardameta bávaro es el titular del Barcelona, siendo una de las piezas fundamentales para que los de Ernesto Valverde estén liderando la clasificación. Una tabla en la que continúan mandando, ahora con ocho puntos de ventaja, sobre el Atlético, al que vencieron en el Camp Nou.

El guardameta puso su salud e integridad física en juego a escasas horas de uno de los partidos más importante que ha disputado el Barcelona en lo que va de temporada. Una caída o un tropiezo podía haber supuesto cualquier tipo de lesión al caer para Ter Stegen, tanto en los brazos al frenar la caída o en las piernas.