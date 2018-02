Valverde: “Cualquier momento es malo para jugar con el Chelsea”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que pese al mal arranque de 2018 que está teniendo el Chelsea, rival mañana en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, es un equipo complicado contra el que “cualquier momento” es malo medirse, y ha añadido que deben mejorar en cuanto a acierto ofensivo lejos de casa para intentar encarrilar el pase.

“Cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea. Tiene las mismas cualidades que tenía el año anterior. Su comienzo de año natural no ha sido tan bueno pero se está rehaciendo, tienen a Hazard o Morata, tienen un bloque que juega de forma especial pero muy trabajador. Lo hace difícil en cualquier momento”, recalcó en rueda de prensa.

Valverde, además, tiene claro que deben evitar lo sucedido el año pasado contra PSG o Juventus, con duras derrotas en la ida fuera de casa. “La intención es entrar a un partido a ponerte por delante o si puedes a encarrilar la eliminatoria, mejor que al revés. El año pasado el equipo tuvo dos resultados muy contundentes fuera de casa y uno lo remontó y el otro no pudo”, recordó sobre la eliminación ante los italianos.

“Si te pilla el Chelsea desprevenido te puede hacer mucho daño. Es algo de lo que tenemos que aprender”, aseguró un Txingurri que confía en mejorar los números ofensivos de su equipo lejos de casa, con un gol en los tres partidos de la fase de grupos. “Son las estadísticas que tenemos y da una idea de la dificultad de esta competición”, reconoció.

En este sentido, comentó que es difícil marcar fuera de casa. “Hasta ahora nos ha sido así pero no significa que mañana no podamos marcar, intentaremos marcar aquí. El Chelsea es un rival físico que defiende muy bien, con jugadores que te pueden sorprender a la contra. Pero empezamos otra vez en la ‘Champions’ y queremos pasar“, aseguró el técnico.

“Tienen una forma de jugar muy marcada, viendo cómo juegan los equipos de la Premier contra ellos les condiciona. Y lo tendremos que tener en cuenta. Ellos también tendrán en cuenta nuestra forma de jugar. Es diferente a medirse a otros equipos, pero el Girona juega similar”, comentó sobre el 3-5-2 que suele utilizar Antonio Conte.

Por otro lado, sobre el buen momento de los equipos ingleses en Europa, comentó que es “lógico”. “Con una liga tan potente, es normal que estuvieran arriba. Están consiguiendo resultados abultados como el 0-5 del Liverpool. Nosotros esperábamos que el Chelsea fuera un primero y no enfrentarnos, es el actual campeón de la Premier”, manifestó.

No obstante, ve a su equipo preparado para el reto. “Estamos preparados a nivel físico. Llegamos contentos porque ganamos, la victoria era fundamental para mantener la distancia y por llegar a este partido con una victoria. No es lo mismo llegar tras ganar que no, por las sensaciones”, aseguró.