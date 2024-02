El Barcelona pone a sus jugadores a construir los asientos del Camp Nou

El Barcelona no tiene otra opción que vender todo lo referente a su patrimonio por la delicada situación financiera que atraviesa en la actualidad. Si hace dos veranos se produjeron las famosas palancas con el objetivo de fichar a Lewandowski, Koundé y compañía, ahora el club azulgrana viene poniendo a la venta asientos, césped e, incluso, las redes de las porterías del antiguo Camp Nou. Las butacas, con un precio desorbitado de 219,99 euros, han sido construidas por algunos de los jugadores del primer equipo.

En un video publicado por el propio Barcelona en sus redes sociales, algunos jugadores como Lamine Yamal, Vitor Roque o Íñigo Martínez aparecen construyendo las butacas que el club pone a la venta por esos 220 euros previamente mencionados. Los futbolistas son recibidos con una caja de cartón y al abrirla aparece un asiento al que deben construir para posteriormente poner a la venta. Todos ellos se protegen con unas gafas protectoras y unos guantes de obra para realizar la tarea. «¿Quién ha construido el mejor asiento del Spotify Camp Nou?», relata el club en sus redes sociales.

Y es que el conjunto azulgrana, a través de su página web, vende una multitud de recuerdos para el aficionado culé. Todo ello con el objetivo de aplacar la delicada situación financiera que atraviesan. Respecto a los asientos, hay dos opciones: la barata, de 199,99 euros y la cara, de 219,99 euros y que cuenta (presuntamente) con la construcción de algunos de los jugadores del primer equipo.

Who has built the best seat of Spotify Camp Nou? 👷🔩🪑🏟️ pic.twitter.com/Xbp4YuBVX2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2024