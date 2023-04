La última rueda de Prensa de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, dejó más incógnitas que datos que sirvieran para aclarar la situación judicial que atraviesa el club desde que se destapó el caso Negreira hace dos meses. Laporta acudió a su comparecencia con varias cajas donde según él se encontraban los 629 informes elaborados por el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, 43 CD y cuatro informes adicionales que justificaban los pagos del club azulgrana al vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira. «Se dio un servicio que está documentado prestado por Javier Enríquez Romero y estas son las pruebas de ello», dijo. No apuntó nada sobre los pagos efectuados a su padre. Sin embargo, el FC Barcelona dijo a Hacienda, cuando fue inspeccionado y pidió esas mismas pruebas, que acreditasen el pago al ex vicepresidente de los árbitros Negreira y su hijo que no los tenían. A finales de 2021, Hacienda requirió de nuevo al Barça «copia de los informes, vídeos y cualesquiera otros soportes físicos o electrónicos en los que se materializase el servicio». Una empleada del Barcelona respondió el 8 de diciembre de 2021 que «su petición de documentación (…) ha resultado imposible su localización».

Es decir, que aunque el padre no tenía un contrato de trabajo y cobró 7,3 millones de euros durante 17 años y el hijo de Negreira -que tampoco tuvo contrato del Barça nunca- facturó esos 629 informes entre 2013 a 2018 a través de la empresa Tresep SL 2014, propiedad del directivo culé ya fallecido Josep Contreras, por los que cobró 458.590 euros.

A pesar de todas las evidencias, el Barça no tenía informes ni vídeos cuando Hacienda se los pidió. ¿Entonces de dónde han salido ahora? ¿Los han encontrado de repente? ¿Coinciden con los informes que Javier Enríquez aportó voluntariamente a Hacienda o hay disparidad? ¿No estaban antes y están ahora? Son preguntas difíciles, sin responder hasta el momento, que sólo la investigación tendrá que despejar.

En su primer requerimiento, cuando comenzó la inspección en 2020 Hacienda pidió al Fútbol Club Barcelona la «relación de facturas recibidas en los ejercicios 2016 a 2019 relativas a los siguientes contribuyentes», Nilsad SCP, Dasnil 95 SL, Soccercam SLU y Tresep 2014 SL. En un escrito firmado por Óscar Grau el 18 de febrero de 2021, entonces CEO del Barça, confirmó que durante ese período el club sólo mantuvo relaciones comerciales con dos de ellas, Dasnil 95 (Negreira) y Tresep 2014 (donde facturaba el hijo de Negreira). En esa misma respuesta, Grau mandó las facturas emitidas por esas dos empresas y pagadas por el Barça y explicó que «no se formalizó por escrito contrato con ninguna de las dos empresas» y respecto a los servicios especificó que Dasnil se dedicaba a «la elaboración y envío de vídeos técnicos al club» y Tresep a «la elaboración y envío de informes al club».

Por eso Hacienda volvió a requerir una «ampliación de la información» del Barça esos vídeos e informes que habría pagado. La respuesta fue recogida posteriormente en el informe elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria, que usa la misma contestación remitida por el FC Barcelona. En ese documento, fechado el 8 de noviembre de 2021, se recoge, sin género de dudas, que «en cuanto a copia de los informes, vídeos o cualesquiera otros soportes físicos en los que se materializase el servicio, el club no ha podido localizarlos por el mismo motivo apuntado anteriormente. Así lo manifestó el club en la Diligencia nº 5 (fecha 27/02/2020) de la Inspección a la que quedó sujeto y en la que la inspección preguntó al club sobre los servicios de dicha empresa» y vuelve a recoger literalmente la respuesta dada por el club entonces: «Al respecto, manifiesta durante la visita que «en relación a su petición de documentación le ha resultado imposible su localización, puesto que las personas encargadas de tales trabajos ya no se encuentran en el club, y por ello no se ha podido encontrar la requerida documentación, con lo cual nada más se puede aportar en relación a lo solicitado en este apartado».