El FC Barcelona afronta este jueves la ida de los octavos de final de la Europa League. Tras derrotar al Nápoles, es turno del Galatasaray, rival mucho más asequible que los italianos y donde los culés son claros favoritos para pasar a la siguiente ronda. Tras los fichajes, la mejora del equipo y los últimos resultados, los de Xavi Hernández comienzan a ocupar un claro lugar entre los candidatos al segundo trofeo europeo, fórmula para salvar una temporada que podría quedar en blanco…

Sin el valor doble de los goles fuera de casa, el partido de ida en el Camp Nou no tiene la importancia que tenía otrora. El Barça, al llegar eliminado de la Champions League, juega los partidos de vuelta como visitante. Ante los napolitanos no salió mal, el partido en casa quedó en tablas pero en el Diego Armando Maradona desplegaron un gran fútbol para sellar el pase. Comienza a encontrar Xavi las fórmulas del éxito con sus jugadores, más cuando están en dinámica ascendente, altos en confianza y con ganas de dar la vuelta a una situación que hace unos meses preocupaba.

Pero como decía Xavi en otras ocasiones, «ni ayer éramos tan malos ni hoy somos tan buenos». El Barça sigue en constante evaluación y no valen despistes, más cuando toca enfrentarse ante un rival en horas bajas. Las tres últimas victorias consecutivas en Liga de los culés les ha permitido escalar hasta la tercera posición igualados con el Atlético de Madrid, aunque con partido más los colchoneros. Tendría la oportunidad el cuadro culé de ponerse a cuatro del Sevilla, segundo.

Gavi, la gran ausencia

No tendrá grandes ausencias Xavi Hernández para este partido. Es cierto que no estará Gavi, que cumple sanción para este partido y completó buenos minutos el pasado fin de semana en el Martínez Valero. El sevillano es una de las grandes revelaciones de la temporada y una de las patatas calientes de la directiva de Joan Laporta, que aún no ha renovado –al igual que Ronald Araujo–.

Sin él, y viendo que Ferran Torres y Adama Traoré fueron al banquillo ante el Elche, quedan pocas dudas de cuál será el tridente ofensivo de Xavi para este partido. El más habitual, hasta el momento, siempre fue el que conforman estos dos junto a Aubameyang. La vuelta de Ousmane Dembélé hizo dudar al entrenador egarense, por todo lo que aporta, pero el hecho de que sigue sin renovar tiene su peso. Memphis es otra opción, aunque más remota.

En cuanto al resto, Dani Alves es otra de las ausencias para este partido, como para cualquier de la Europa League, ya que no está inscrito. Sin él, Sergiño Dest apunta de nuevo a la titularidad por el carril diestro. No se esperan más cambios, ya que se espera al once titular. Piqué, Araujo y Jordi Alba completan la zaga; Ter Stegen el arco; y De Jong, Pedri y Busquets el trío de la medular.

Un Galatasaray en decadencia

El Galatasaray ha ganado sólo dos de sus últimos 10 partidos oficiales. Quedó eliminado en Copa ante el Denizslispor y perdió cuatro partidos consecutivos en la Superlig turca ante Giresunspor (0-1), Hatayspor (4-2), Kasımpaşa (1-3) y Trabzonspor (1-2). Estos tres últimos, ya con el catalán Domènec Torrent en el banquillo. El que fuera ayudante de Pep Guardiola durante sus etapas en Barça, Bayern y Manchester City cogió al cuadro turco a mediados de enero.

En sus últimos cinco partidos en Liga ha mejorado algo sus registros. Empató ante el Alanyaspor y el Kayserispor, ambos por 1-1, ganó al Göztepe (2-3) y al Rizespor (4-2) y cayó este pasado fin de semana ante el Konyaspor (2-o). El catalán está intentado hacer jugar de otra manera al cuadro turco, estilo culé, aunque con las herramientas que dispone. Son duodécimos en Liga, a ocho puntos de los puestos de descenso, a 12 de los puestos de Europa League, a 17 de la Champions League y ¡a 32 del liderato del Trabzonspor!