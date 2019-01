La prensa norteamericana y los jugadores de la NBA ‘echan’ a Doncic del All Star 2019

Luka Doncic no será titular en el All Star de Charlotte. Pese a contar con el apoyo mayoritario de los aficionados, el voto de la prensa y los jugadores fue clave. El equipo titular estará capitaneado por LeBron James y contará además con James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant y Paul George. El esloveno podría entrar como suplente si lo eligen los entrenadores el próximo 31 de enero

Luka Doncic no será titular este año en el All Star de Charlotte (17 de febrero). Pese a contar con el apoyo mayoritario de los aficionados, el voto de la prensa y de los jugadores fue clave en que el esloveno no entrara en el cinco titular. Los elegidos en la conferencia Oeste son: LeBron James, capitán por segundo año consecutivo, James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant y Paul George.

Los aficionados votaron de forma masiva a Luka Doncic para que entrara en el cinco titular en el All Star 2019. Fueron más de tres millones de votos los que recibió el esloveno, sin embargo, no obtuvo el mismo apoyo por parte de la prensa y los jugadores, lo que provocó que el ex del Real Madrid se quedara a las puertas de ser titular. El reparto de las votaciones se repartió así: 50% de los aficionados, 25% de la prensa y 25% de los jugadores de la Liga.

Aún hay posibilidades de que juegue su primer All Star

Pese a no haber entrado en el cinco titular, Luka Doncic aún tiene posibilidades de disputar por primera vez el All Star. Podría entrar en calidad de suplente, decisión que deberán tomar en este caso los entrenadores, que elegirán a siete suplentes (dos serán de backcourt, tres de frontcourt y dos wildcard -cualquier posición-). Aunque no será nada fácil tampoco. Ahí tendrá que competir con Anthony Davis, Klay Thompson, Damian Lillard, Nikola Jokic, DeMar DeRozan, Donovan Mitchell, Rody Gobert, Steven Adams, Tobias Harris, LaMarcus Aldridge…

O bien conformarse con el premio consolación: el de jugar el partido de los novatos. El próximo 31 de enero conocerá la respuesta.

En el caso de la Conferencia Este, los elegidos han sido: Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers).