Marc Gasol explica su frustración tras 17 derrotas seguidas: “Sin hijos yo no habría aguanto esto”

Marc Gasol no jugó en la decimoséptima derrota seguida de Memphis ante Dallas Mavericks, pero sí atendió a los medios de comunicación. El jugador no disputó el encuentro por decisión de la franquicia Memphis Grizzlies en su afán por perder el máximo número de partidos posibles y así aspirar a un jugador mejor de cara al sorteo del draft.

“Intento valorar lo afortunado que soy por poder hacer lo que me gusta y haberlo hecho durante tanto tiempo. Esto refuerza mi convicción, mis valores en el baloncesto y la importancia que doy a ganar. Estoy frustrando por mí pero sobre todo por el equipo. Eso es lo peor: lo duro que trabajamos para crear una identidad para el equipo y para la ciudad y lo rápido que… no diría que lo hemos destruido pero sí que lo hemos dejado escapar. No ha habido continuidad para aquello en lo creíamos, ha desaparecido”, dijo frustrado el internacional español.

A sus 33 años, y con varios All-Star a sus espaldas, Marc no tiene nada que demostrar, pero sigue teniendo una ambición intacta por ganar. “Intentaremos ganar un partido. Ganar lo que podamos. Cuando ganas te refuerzas, recibes el mensaje de que si cumples con lo que tienes que hacer, la consecuencia es que llegan victorias. Hay que construir algo que pueda servir para lo que sea que queremos tener la próxima temporada. No queremos empezar de cero otra vez. Cuando yo era novato era una situación no muy distinta y no nos centrábamos en los resultados pero peleábamos. Y acabamos ganando más de lo que esperábamos porque luchábamos. Intento ser positivo, ayudar a los chicos. Si me muestro enfadado y frustrado, no sacaremos nada de ellos”, añadió.

Marc espera que esto de perder a posta se acabe cuanto antes porque no lo aguantaría. Además el año próximo tiene la sartén por el mango y podría elegir no renovar con Memphis si no se gana. “¿Cómo te sentirías en mi lugar? Miras la clasificación y vas último. Ya no queda nada de lo que construimos. Es pasado. Hace unos años habría llevado esto mucho peor. El Marc que no tenía hijos nada de paciencia. Mis hijos me han enseñado muchas cosas, entre ellas a tener paciencia. No me concentro en lo malo. Si hacemos diez cosas mal, me callo. Pero si hacemos una bien, intento reforzarlo. Para que esas diez cosas malas sean siete y con más trabajo cinco. Para que al final de la temporada haya más positivo que negativo”, zanjó.