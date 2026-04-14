El Atlético respeta a Lamine Yamal: «Él solo puede levantar cualquier eliminatoria»

Lamine Yamal apareció por las tripas del Metropolitano ataviado con chanclas, gafas de ver y pendiente del móvil. Como si lo que ocurrirá en unas horas no fuera con él. La realidad le lleva la contraria a su templanza. Su equipo necesita remontar dos goles de desventaja al Atlético y en el Metropolitano. Palabras mayores. Escenario inflamable, de esos que le gustan al azulgrana y que juega antes de tiempo con mensajes en redes sociales. El del Atlético está marcado en el calendario de Lamine Yamal.

Una vez sentado y copado los focos por su outfit, el futbolista se divirtió con el micrófono. «A ver si Simeone me hace un favor y me pone uno contra uno», le retó. Un contundente mensaje para lo que viene, un reto para el hombre de traje negro de la banda que en el partido de ida le frenó con Ruggeri, Koke y quien pasara por ahí vestido de rojiblanco. El plan funcionó, pero en el Atlético saben de las capacidades de Lamine Yamal. «Él solo es capaz de levantar cualquier eliminatoria. Es una bestia», deslizan desde el club.

Del Camp Nou, hace una semana, se marchó cabizbajo y frustrado por el resultado. Se lamió las heridas ante el Espanyol -gol, asistencias y MVP incluido- y solo piensa en el Metropolitano. Los días que separan el partido de ida del de vuelta han sido un goteo de automotivaciones de Lamine Yamal, desde las redes sociales hasta la sala de prensa. Se ha cambiado la foto de perfil por una de LeBron James celebrando el título de la NBA 2016 tras remontar de manera épica en las finales.

«Me inspira en cierta manera», dice. «Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Me encuentro muy bien. Estoy motivado para el partido y espero que pueda marcar las diferencias», añade. El de Lamine Yamal es un talento ágil. Descifra en milésimas el entramado para el que el defensa necesita segundos. Es misión imposible defender su uno contra uno y, en ocasiones, incluso con dos. El plan del Atlético pasa por minimizar los recursos de Lamine Yamal.

Ruggeri es el hombre. «Cuando piensas, él ya se ha ido». Así resume el italiano lo que es cubrir al azulgrana. El rojiblanco ha ido de menos a más a lo largo de la temporada hasta asentarse en el carril izquierdo. Defiende con inteligencia y ataca el espacio cuando ve oportunidad. Siete asistencias ha rubricado en lo que va de curso. Simeone mantendrá su plan para frenar a Lamine, con Ruggeri como principal muralla. Aunque estará escoltado por una defensa colectiva, como en los cuatro episodios anteriores de la saga.

Y funciona. La hoja de servicios de esta temporada de Lamine Yamal ante el Atlético únicamente dibuja una asistencia. Atraviesa su mejor momento de la temporada. Atrás quedaron los problemas por la pubalgia a principio de curso. Lamine Yamal es el futbolista más determinante del Barcelona y el principal peligro para el Atlético. Tanto cuando lleva chanclas y gafas de ver como botas de fútbol y lentillas.