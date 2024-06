El Atlético recibe ofertas millonarias por Omorodion y Riquelme… y las rechaza

El Atlético ha recibido en las últimas horas ofertas millonarias por Samu Omorodion y por Rodrigo Riquelme, El Chelsea ha puesto 40 millones sobre la mesa por el delantero melillense, que han sido rechazados, mientras que la Roma ha manifestado su interés en pagar hasta 25 millones por el media punta madrileño. El club sigue resistiéndose a ambas salidas, pero es posible que finalmente tenga que claudicar al menos en una de ellas porque necesita dinero con el que financiar la reestructuración de la plantilla.

Según adelantó el periodista italiano Fabrizio Romano el Chelsea se mostró dispuesto a pagar hasta 40 millones por Omorodioin, que esta temporada ha jugado cedido en el Alavés, pero el Atlético se ha remitido a la cláusula del atacante, de 80 millones de euros. El club londinense no es el único que ha enviado ofertas por Samu, pero hasta ahora todas han sido rechazadas porque la idea es mantenerlo en el equipo, aunque no tiene garantizado el puesto en la plantilla de Diego Simeone, que tomará una decisión sobre su futuro tras la pretemporada. El jugador comunicó la pasada semana que había cambiado de representante «debido a diferencias significativas» y se prepara para jugar con España los Juegos Olímpicos de París.

🚨🔵 Atlético Madrid have rejected today formal bid from Chelsea for Samu Omorodion around €30m plus add-ons up to €40m package.

Chelsea keep considering Omorodion and Jhon Durán as options for new striker. Atlético Madrid insist on their plan to keep Samu Omorodion. pic.twitter.com/9dgs6vOmlz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024

En cuanto a Rodrigo Riquelme, la Roma lleva tiempo tras él, pero su interés se ha traducido ahora en una oferta concreta de 25 millones de euros que el Atlético considera insuficiente. Aunque la postura rojiblanca en el caso del canterano es la de no dejarle marchar, lo cierto es que no opondría tanta resistencia como en el caso de Omorodion si los italianos aumentaran su puja por un jugador que, aunque ha mostrado una buena evolución esta temporada, no disfruta de la condición de titular fijo para Simeone.

El Atlético debe afrontar una profunda remodelación en su plantilla este verano, en el que se espera que invierta más de 100 millones de euros en dos defensores, un centrocampista y uno o dos delanteros. Tal y como adelantó OKDIARIO, tan sólo en los fichajes de Robin Le Normand y Artem Dobvyk gastará más de 70 millones. En consecuencia necesita liquidez y eso significa que deberá asumir algún sacrificio en forma de salida, sobre todo si no consigue darle la baja a jugadores como Saúl, Lemar o incluso Morata que suponen una pesada losa económica en el balance salarial del equipo.