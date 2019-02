Simeone vetó la salida de Kalinic porque no se fía de Costa

Simeone tumbó la salida de Kalinic porque estaba muy pendiente de la evolución de Diego Costa y no quería correr riesgos. De esta manera contará con tres delanteros hasta la vuelta del hispanobrasileño y, en caso de ser necesario, Correa puede ocupar esa posición

Nikola Kalinic seguirá en el Atlético de Madrid. El club tenía un acuerdo con el Schalke para la cesión del futbolista hasta final de temporada en el mercado que se acaba de cerrar. Los alemanes iban a pagar poco más de 4 millones de euros para hacerse con sus servicios, pero Simeone tumbó el acuerdo. El Cholo había dado su visto bueno a la operación pero después dio marcha atrás, pendiente de la evolución de la lesión de Diego Costa.

El preparador rojiblanco tiene serias dudas con la recuperación del hispanobrasileño. Costa es un toro y siempre lo ha demostrado pero antes de la lesión no atravesaba por un buen momento y Simeone está preocupado. Le queda algo menos de un mes para volver a los terrenos de juego, pero ha preferido no dejar salir al croata por temor a cómo vuelva uno de sus delanteros estrella para así contar con tres puntas (cuatro con Correa).

Jonny ha sido el sacrificado del Atlético para poder traer a Morata. Ese puesto lo iba a ocupar Kalinic, ya que Gelson ya había salido rumbo al Mónaco. Desde el club colchonero consiguieron cerrar un acuerdo con el Schalke 04 para que se fuera a préstamo a cambio de dos millones de euros más la parte de amortización de medio año de su fichaje, que son 2,42 millones de euros.

La operación estaba a expensas de que el técnico diese su visto bueno. Sin el ok del Cholo no se mueve ni una ficha en el Atlético. Por eso tras recibir la negativa se pusieron manos a la obra para buscar una solución alternativa. Si no sacaban a un futbolista no podían anunciar a Morata porque al firmarle podrían incumplir con el fair play financiero. De ahí la prisa por sacar al croata.

Con el internacional español fichado tan solo quedaba la ratificación del argentino para anunciar la marcha del 9 rumbo a Gelsenkirchen, que se enfrentará al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Finalmente, el Wolverhampton les ha hecho el favor de firmar a Jonny por 14 millones de euros y así Kalinic seguirá vistiendo la rojiblanca hasta final de temporada.