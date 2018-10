El Atlético se enfrenta al Brujas en el Wanda Metropolitano y Simeone ha decidido hacer rotaciones para dar descanso a algunos jugadores importantes. Thomas, Arias y Lucas son las grandes novedades en la alineación oficial del Atlético para recibir al cuadro belga. No quieren sorpresas y por eso el técnico ha decidido no hacer demasiados cambios en el once.

Alineación oficial del Atlético: Oblak; Arias, Godín, Giménez, Lucas; Thomas, Saúl, Koke, Lemar; Griezmann y Diego Costa.

En la portería estará el muro esloveno, Jan Oblak. El meta es un fijo bajo los palos para el Cholo y será el encargado de evitar que los disparos del rival crucen la línea. Por delante, el Atleti, formará con una defensa de cuatro con Arias en la derecha, Godín y Giménez como pareja de centrales y Lucas en la izquierda.

El lateral colombiano es la gran novedad de la alineación y disputará sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca en la Champions League. Lucas es otro de los cambios con respecto al equipo que sacó de inicio Simeone en el derbi. En la medular destaca la presencia de Thomas Partey, que formará junto a Saúl, Koke y Lemar.

El buen rendimiento del guineano en este inicio de temporada está siendo premiado con minutos y con titularidades en partidos tan importantes como el de este miércoles frente al Brujas, en el estreno del Atlético ante su afición en la Liga de Campeones. Por último, Antoine Griezmann y Diego Costa serán la referencia en ataque del conjunto dirigido por el Cholo Simeone, que ya se podrá sentar en el banquillo tras cumplir la sanción de cuatro partidos por su expulsión en la ida de las semifinales de la Europa League contra el Arsenal. El Cholo no ha querido arriesgar y ha preferido apostar por su delantera titular.