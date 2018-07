Atlético y Chelsea negocian la cesión de Giroud

Giroud llegaría cedido con opción de compra no obligatoria Según 'Sky', se habrían reunido el pasado viernes con el Chelsea para tantear la posibilidad de fichar a Giroud

En las oficinas del Atlético de Madrid están muy activos. El club anda en busca de un refuerzo para la delantera, puesto que Gameiro está muy cerca de marcharse al Valencia, y según Sky se habrían reunido el pasado viernes con el Chelsea para tantear la posibilidad de fichar a Giroud. La operación que plantean los rojiblancos sería una cesión con opción de compra no obligatoria al final de la misma.

Giroud se ha proclamado recientemente campeón del mundo con Francia, aunque no ha sido su Mundial. Los números del galo en la Copa del Mundo Rusia 2018 son bastante malos, ya que no solo no ha marcado ningún gol pese a jugar todos los partidos y ser titular en seis de los siete encuentros, sino que tampoco ha chutado a puerta en los 546 minutos que ha disputado en todo el campeonato.

Sin embargo, su llegada sería para fortalecer todavía más la figura de su estrella, Antoine Griezmann. Aunque no ha hecho un buen Mundial, Giroud ha sido fundamental para que el 7 tuviera más espacios y estuviera más liberado a la hora de atacar la meta rival, algo similar a lo que hace Diego Costa en el Atleti, con la diferencia de que el internacional español sí marca goles y es una auténtica pesadilla para las defensas rivales.

La opción de Giroud está en la agenda, aunque este sábado podría confirmarse la llegada de Kalinic, con el que el Atlético lleva negociando varias semanas. El nuevo consejo del Milan se reunirá este 21 de julio y deben dar el visto bueno a una operación que está cerrada desde hace unos días.

El delantero croata, que ha rechazado la medalla de plata que le corresponde tras formar parte de la plantilla en el Mundial pese a ser expulsado, llegaría cedido con opción de compra obligatoria de 18 millones de euros. Todo está acordado, tan sólo falta que el consejo de luz verde a la operación y el Atleti pueda anunciar la llegada de un nuevo fichaje para reforzar la delantera.