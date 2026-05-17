Atlético-Girona: el último baile de Griezmann

¿Qué queda cuando todo termina? El contador de Griezmann en el Atlético llega, de manera inexorable, a cero. Se apaga en el Metropolitano, donde ya se hablará en pasado sobre su figura. Con lo que duele dialogar en pretérito. «¡Qué jugadorazo era!». «¿Te acuerdas de aquel gol?». «Daba sentido al juego». Son algunas de las expresiones que se rumiarán de aquí en adelante en las entrañas del feudo rojiblanco, que este domingo, ante el Girona (19:00 horas) despide a su leyenda.

Antes de emprender camino hacia el Orlando City, el atacante galo vivirá su partido número 500 con la casaca rojiblanca. Su despedida definitiva llegará una semana después, ante el Villarreal en La Cerámica, pero este domingo será especial. Los seguidores colchoneros verán por última vez en casa al Principito defendiendo sus colores, el mismo que les ha ayudado a conquistar tres trofeos y con el que han celebrado 212 goles que le han convertido en el máximo goleador histórico del club.

Sobre el césped, serán Griezmann y diez más, tal y como anunció el técnico Diego Pablo Simeone, que le ofrecerá la titularidad. «Tiene un respeto de todos sus compañeros que es envidiable. Me acuerdo de aquel día que vino a contarme, antes de irse a Barcelona, que iba a dejar el Atlético. Fue doloroso, pero tenía que salir porque era bueno para darse cuenta de todo lo que posteriormente le pasó. Y cuando volvió, alegría, sabíamos que volvía un genio. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente le extrañaremos», reconoció el argentino en rueda de prensa.

Más allá de lo emotivo, el equipo busca dar continuidad a la victoria ante Osasuna (1-2) y ganar en casa después de verse sorprendido por el Celta en su último encuentro como local (0-1). Además, todavía está en juego la tercera posición. Los del Simeone, que atesoran 66 puntos, están a tres del Villarreal, al que se enfrentan en la última jornada en un duelo que podría determinar el dueño del tercer puesto, que más allá de lo deportivo —tanto la tercera como la cuarta posición dan acceso a la Liga de Campeones—, arroja un premio más jugoso económicamente.

Simeone contará solo con 15 jugadores del primer equipo para hacer su once. Julián Álvarez, José María Giménez, Nico González, Nahuel Molina, Johnny Cardoso y Pablo Barrios seguirán en la enfermería, a la que se ha unido Rodrigo Mendoza, que se lesionó en El Sadar. Tampoco estará Marcos Llorente, expulsado en Pamplona, pero a cambio recuperará tras sanción a Alex Baena y también a Giuliano Simeone, que regresa después de dos encuentros ausente.

Enfrente, en Girona sigue inmerso en la lucha por evitar el descenso después de complicarse la vida con seis jornadas consecutivas sin ganar —tres empates, los dos últimos conseguidos gracias a los goles del uruguayo Cristhian Stuani, y tres derrotas— que le han hecho pasar de aspirar a jugar competición europea a sobrevivir para evitar regresar a Segunda División. Todo en el adiós de Griezmann al Metropolitano.