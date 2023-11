Atlético-Celtic: ganar, ganar y volver a ganar

Ganar, ganar y volver a ganar. No le queda otra al Atlético esta noche ante el Celtic (21.00) en la cuarta jornada de la Champions. Un triunfo ante los escoceses garantiza a los rojiblancos como mínimo la segunda plaza de la clasificación y les deja matemáticamente a una sola victoria de los octavos de final, pero lo cierto es que el choque llega entre datos estadísticos opuestos: por un lado el equipo lleva 15 partidos consecutivos ganados en el Metropolitano, pero por otra sólo ha podido sumar de a tres en dos ocasiones en los diez últimos encuentros de Champions disputados en Madrid.

El Atlético es esta temporada segurísimo en su estadio, donde no pierde desde enero. Llega al partido de esta noche con 14 triunfos seguidos en Liga y otro en Champions, pero por las circunstancias que sean esta competición lleva años encallándosele, como demuestra el hecho de que ha ganado sólo uno de sus últimos ocho partidos y apenas dos de los diez más recientes en el Metropolitano. Son estadísticas lo suficientemente peculiares como para no confiarse ante la visita de un rival que necesita salir a ganar porque todo lo que no sea eso le deja fuera de combate.

Será el partido 100 de Simeone en Champions en el banquillo rojiblanco, con un saldo de 45 victorias, 28 empates y 26 derrotas en los 99 precedentes. En busca de su triunfo 46 planea introducir algunas modificaciones interesantes, la más llamativa el traslado de Griezmann al medio campo para cubrir la baja de De Paul, sancionado tras haber sido expulsado en Glasgow hace dos semanas. Ni Saúl ni Llorente parecen convencer al Cholo, que ha ensayado con Barrios, Koke y Griezmann en esa zona, lo que dejaría la responsabilidad del ataque a Morata y Correa, que no anota en esta competición desde el 1-3 de Oporto en diciembre de 2021. Han pasado casi dos años.

El eslovaco Ivan Kruzliak, que ya pitó al Atlético en la fase de grupos de la temporada 18-19 ante el Brujas (3-1 en el Metropolitano) será el director del encuentro. Viene de pitar al Barça ante el Shaktar y tiene una amplia hoja de servicios ante equipos españoles. En principio es de los fiables, aunque nunca se sabe.

Será el octavo choque entre Atlético y Celtic, con un balance claramente favorable a los españoles, que han ganado hasta ahora cuatro partidos, han empatado tres y no han perdido ninguno, con 10 goles a favor y cuatro en contra. Si las estadísticas mantienen la tendencia el equipo estará esta noche mucho más cerca de los octavos de final, pero queda aún mucha tela por cortar.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme, Barrios, Koke, Griezmann, Correa y Morata.

Celtic: Hart, Raiston, Scales, Carter-Vickers, Taylor, Bernardo, McGregor, Turnbull, Maeda, Ok y Palma.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia).

Estadio: Civitas Metropolitano, 21.00 horas.