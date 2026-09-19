Así vivió el equipo español de Copa Davis el terremoto en Chile: en pleno entrenamiento de Jódar y Munar y con «normalidad»

Rafa Jódar y Jaume Munar intercambian golpes en el Parque Deportivo Estadio Nacional cuando un seísmo sacudió Chile. Los dos tenistas continuaron su sesión sin percatarse de ello. Ni ellos ni los capitanes. El terremoto alcanzó una magnitud de 5,2 en la escala de Richter, pero la Federación Española de Tenis confirma a OKDIARIO que no hubo mayores problemas que lamentar y las instalaciones no han sufrido ningún daño.

Este sábado se abre la eliminatoria entre Chile y España con «normalidad». Miembros de la delegación española comunicaron el terremoto a los tenistas cuando finalizaron el entrenamiento, que se siguió desarrollando con «normalidad». Apenas se había notado. Ni jugadores, ni entrenadores, ni delegados de la Federación. Sí lo sintieron quienes estuvieron sentados en la grada, que vieron cómo los leds de publicidad vibraban.

Sí fue más sentido dentro de un edificio en el que se encontraban miembros de World Tennis, que vieron temblar las paredes. En Chile no dan mayor importancia a un terremoto que califican de «recurrente». La eliminatoria se va a disputar sin cambios. Abrirán la serie Dani Mérida y Alejandro Tabilo (a las 18:00 horas en España) y seguidamente se enfrentarán Rafa Jódar y Cristian Garín en el segundo partido de individual. El punto de dobles y los dos siguientes de individuales se disputarán el domingo.

Una eliminatoria que tiene elementos a los que adaptarse. A la Armada le espera una encerrona. Público en contra, la altitud de Santiago y la superficie, que muda su piel a tierra batida cuando el circuito se bate a estas alturas de año sobre pista dura. «Hay que aclimatarse rápido a estas condiciones para tratar de jugar lo mejor posible», argumenta durante su conversación con OKDIARIO un Landaluce que se disputó sobre la bocina el Challenger de Sevilla -que se juega en arcilla- para coger algo de sensaciones con la superficie.

Alejandro Tabilo, número uno del equipo chileno, lo ve como un punto a favor. «Va a ser durísimo. De seguro ya está todo vendido. Entonces va a ser estadio lleno porque España es tremendo equipo, espero hacer una linda serie. La barra es impresionante, ojalá nos favorezca y sientan la presión. A nosotros siempre nos encanta jugar con esa energía. Va a ser clave poder jugar esa serie en casa. Ojalá salga el mejor resultado», explicó durante su entrevista con este periódico.