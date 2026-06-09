Así es la villa en alquiler más cara de España frecuentada por Messi: su precio es de 300.000 euros a la semana

En el exclusivo universo de las propiedades de lujo existe un nombre que sobresale por encima del resto: Sa Ferradura. Situada en la bahía de Sant Miquel, al norte de Ibiza, esta espectacular finca privada se ha consolidado desde hace años como la villa en alquiler más cara de España, con tarifas que alcanzan los 300.000 euros por semana durante la temporada alta. Un enclave reservado para multimillonarios, celebridades y grandes fortunas que buscan privacidad absoluta en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo.

La propiedad ocupa una península de aproximadamente 35.000 metros cuadrados conectada a la isla principal por una estrecha lengua de arena, una característica que le permite ofrecer la sensación de estar en una isla privada. Rodeada por aguas cristalinas y jardines, Sa Ferradura se ha convertido en uno de los símbolos del lujo extremo en Europa y en todo el mundo. Su fama internacional se disparó después de que varios famosos eligieran este refugio para sus vacaciones. Entre ellas destacan el futbolista argentino Leo Messi y el ex jugador español Cesc Fábregas, que han disfrutado en diferentes ocasiones de las instalaciones de esta exclusiva villa ibicenca.

La mansión principal cuenta con capacidad para alojar hasta 20 huéspedes distribuidos en una suite principal y varias habitaciones dobles con baño privado. Los espacios interiores han sido diseñados bajo una estética contemporánea que combina materiales naturales, tonos cálidos y grandes superficies acristaladas que integran el paisaje mediterráneo en cada estancia.

La villa cuenta con dos piscinas

Entre sus instalaciones destacan dos piscinas, una espectacular terraza en la azotea de más de 700 metros cuadrados con vistas panorámicas al mar, varios bares, zonas chill out, gimnasio completamente equipado, spa, jacuzzi, sauna y baño de vapor. Además, la propiedad dispone de un embarcadero privado y de un equipo profesional formado por más de veinte empleados dedicados exclusivamente a atender las necesidades de los huéspedes.

El carácter excepcional de Sa Ferradura no solo reside en sus dimensiones o en sus servicios. También en la privacidad que ofrece. Su ubicación aislada permite disfrutar de una experiencia prácticamente inaccesible para el gran público, algo especialmente valorado por empresarios, deportistas de élite y figuras mediáticas. No es casualidad que nombres como Messi o incluso el empresario Elon Musk hayan sido vinculados a esta exclusiva propiedad.

Con un precio que duplica o triplica al de muchas de las villas más exclusivas de Marbella y otros destinos de lujo nacionales, Sa Ferradura se mantiene como el máximo exponente del alquiler vacacional de ultra lujo en España. Una villa donde la exclusividad alcanza su máxima expresión y donde una semana de estancia cuesta tanto como una vivienda en muchas ciudades españolas.