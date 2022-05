Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Italia de MotoGP 2022

Fabio Di Giannatonio se llevó la pole en el Gran Premio de Italia de Moto GP en un día marcado por la lluvia y truenos sobre el trazado de Mugello con un tiempo de 1:46.156. La caída de Marc Márquez en las primeras curvas de la Q2 marcaron el ritmo de la clasificación. En primera línea junto al rookie saldrán en segundo lugar otro novel como Marco Bezzecchi y en tercer lugar Luca Marini completando las tres primeras posiciones de salida.

Rarísima composición de la parrilla de salida en este Gran Premio de Italia de Moto GP con dos rookies en las dos primeras posiciones. El líder del campeonato Fabio Quartararo (102 puntos) saldrá desde la sexta posición, mientras que Aleix Espargaró (98 puntos) saldrá desde la séptima y el tercero en la clasificación general Enea Bastianini (94 puntos) saldrá décimo. Los españoles Pol Espargaró, Jorge Martin y Marc Márquez saldrán noveno, undécima y duodécimo, éste último tras su caída.

Repasando, la primera línea será para Di Giannatonio, Bezzecchi y Marini. La segunda línea para Johann Zarco, Pecco Bagnaia y Quartararo. La tercera para Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami y Pol Espargaró. La cuarta para Bastianini, Jorge Martín y Marc Márquez.

