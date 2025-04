Así fueron los tres goles y los dos anulados del Dortmund que metieron el miedo en el cuerpo al Barça

El Borussia Dortmund metió el miedo en el cuerpo la noche de este martes a un Barcelona de Hansi Flick totalmente desconocido en el Signal Iduna Park. Y es que el conjunto alemán salió en tromba como se esperaba desde el primer minuto del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Resultaba realmente sorprendente ver que el Barça no conseguía salir de su campo y las ocasiones se sucedían, siendo Szczesny su mejor jugador sobre el terreno de juego gracias a sus grandes intervenciones. Sin embargo, el portero polaco cometió un grave error en el primer gol del Dortmund al arrollar claramente a Pascal Gross en el minuto 9. Una acción en la que el árbitro no dudó en señalar penalti y Guirassy, con mucha calma, no falló en la pena máxima a los 11 minutos.

Lejos de bajar el pie, el conjunto alemán siguió apretando en busca del milagro y marcó el segundo en la primera parte, aunque en fuera de juego. Rami Bensebaini también estuvo cerca de lograrlo. El Barça despertó en cierto modo y pudo recortar distancias con una ocasión de Fermín, pero perdonó. Raphinha también lo intentó, aunque sin nada de precisión.

El susto fue a más tras el descanso. Nada más volver, Guirassy hizo buena la prolongación de Bensebaini para anotar el segundo gol y hacer llegar el miedo a Barcelona. Sin embargo, este susto duró poco por culpa del propio Bensebaini, que no acertó a despejar un potente centro raso de Fermín y se metió un gol en propia puerta.

Fue cuando Pedri entró al campo para bajar las revoluciones, pero aún quedaba sufrimiento. Julien Duranville puso un centro, Araujo falló en el despeje y le dejó el gol en bandeja a Guirassy, que anotó el tercero en su cuenta particular e hizo creer al Dortmund que el milagro era posible.

Pudo ser peor para el Barça. Y es que Julian Brandt marcó el cuarto del Dortmund, pero estaba claramente adelantado y después ya era demasiado tarde para lograr la machada. Finalmente, y pese al mal día, el Barça sobrevivió en Dortmund y logró volver a unas semifinales de la Champions seis años después.

Cronología de los tres goles y los dos anulados del Dortmund

Borussia Dortmund 1-0 Barcelona

Primer gol de Guirassy de Panenka a los 16 minutos. El delantero guineano tuvo sangre fría desde los once metros.

🚨🇪🇺 GOAL | Dortmund 1-0 Barcelona | Serhou Guirassy SERHOU GUIRASSY OPENS THE SCORING FOR DORTMUND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/vzmpZvps4D — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 15, 2025

Primer gol anulado

Un tanto de Pascal Gross no subió al marcador en el minuto 16 después de haber superado a Szczesny en el mano a mano. La defensa del Barça estaba muy adelantada.

Borussia Dortmund 2-0 Barcelona

Segundo gol de Guirassy. Gran acción ensayada del conjunto alemán a la salida de un córner. Bensebaini la tocó en el segundo palo y el guineano cabeceó a la red casi a puerta vacía.

🚨🇪🇺 GOAL | Dortmund 2-0 Barcelona | Serhou Guirassy SERHOU GUIRASSY DOUBLES THE LEAD FOR DORTMUND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/16jFgnQ0fm — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 15, 2025

Borussia Dortmund 3-1 Barcelona

Guirassy logra su hat-trick a los 76 minutos tras un despeje blandito de Ronald Araujo. Quedaba todavía un cuarto de hora y los alemanes estaban a solo dos goles de igualar la eliminatoria.

Box-dominant Striker Serhou Guirassy 3 goals tonight pic.twitter.com/H9hjiKkGjW — Don Summer (@donsummerone) April 15, 2025

Segundo gol anulado

Julian Brandt marcó el cuarto del Dortmund en el minuto 79, desatando la locura en el Signal Iduna Park, pero el delantero estaba claramente adelantado para fortuna del Barça.