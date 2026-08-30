Así fue el ataque de líder de Enric Mas para ganar en Aitana: «Ahora entiendo a Pogacar, el rojo da alas»

Fue un triunfo perfecto de Enric Mas en el Alto de Aitana, para consolidarse al frente de la general de la Vuelta a España. Cuando restaban tres kilómetros de ascensión, después de que ya le hubiera puesto a prueba Felix Gall y tras una intentona de Skjelmose, que le permitió ganar unos metros de ventaja, el ciclista del Movistar cambió de ritmo. Un ataque con el que se lanzó a por el ciclista del Lidl-Trek, que marchaba junto a Cristian Rodríguez y Widar, y no sólo le alcanzó, sino que no puso freno. Les pasó y consiguió romper la carrera.

No fue un ataque definitivo, puesto que se aferraron a la subida tanto Onley como Roglic, pero sí decisivo. Y también un golpe de autoridad del líder de esta Vuelta a España, tras el abandono de Tadej Pogacar. De hecho, se acordó de él al terminar, hablando precisamente del gran triunfo logrado en la sierra alicantina. «Ahora entiendo a Tadej Pogacar, el maillot rojo te da alas. Hemos estado de 10 en todo momento», apuntaba el líder del Movistar tras su victoria en Aitana.

«Desde ayer hasta ahora el trabajo del equipo ha sido sobresaliente. Estuvimos supercalmados todo el tiempo, hemos controlado bien, y al final estaba bien, con buenas piernas», aseguraba. Afirmaba también que está en un gran momento de forma y de confianza: «Creo que estoy en mi mejor momento, esta victoria da confianza, pero soy muy cauto porque me he llevado muchos palos en mi carrera. He tenido las mejores sensaciones de mi carrera».