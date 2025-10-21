Arsenal-Atlético: a por una proeza en el Emirates

A por una proeza. Así encara el Atlético su partido de hoy en el Emirates ante el Arsenal en la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones ante un rival que ha ganado los dos encuentros que ha jugado sin encajar un solo gol. Hace siete años que los rojiblancos no visitan el Emirates y la última vez se sometieron a un verdadero ejercicio de resistencia arrancando un empate a uno tras jugar durante 80 minutos con un futbolista menos. Griezmann fue el autor del gol atlético en 2018. Hoy peleará por ser el acompañante en ataque de Julián.

Simeone parece tener claro el once inicial, pero mantiene una duda arriba porque tiene exceso de futbolistas en buena forma. Seguirá la defensa de cinco con Nico González como carrilero izquierdo, Llorente por la derecha y Le Normand, Giménez y Hancko como centrales; en medio campo parece segura la presencia de Koke y Barrios, aunque Gallagher tiene alguna posibilidad de entrar por el capitán y, a partir de ahí, es donde se abre el abanico de incógnitas porque hay muchos jugadores peleando por tres puestos. Ante Osasuna jugaron Álex Baena, Griezmann y Julián, pero la gran segunda parte de Giuliano parece hacerle acreedor de la titularidad. De ser así, el Cholo deberá elegir entre Baena y Griezmann.

Arteta, por su parte, tiene confirmadas las bajas de Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús, pero los pesos pesados estarán todos disponibles, comenzando por el sueco Gyokeres, que ha arrancado muy mal la temporada -apenas tres goles en la Premier-, y que fue objeto de deseo del Atlético durante todo el verano. En el cuerpo técnico rojiblanco están obsesionados por evitar que hoy resucite, así que le dedicarán una atención especial, pero no sólo a él, ya que toda la alineación gunner es un compendio descomunal de talento.

El partido lo pitará el italiano Davide Massa, que hasta ahora ha dirigido en dos ocasiones al Atlético sin que haya conocido la victoria, aunque con polémica las dos veces, primero en un empate a cero ante el Brujas en el que se le pidieron varios penaltis y, por fin, la pasada temporada ante el Bayer Leversken, en un choque en el que expulsó a Barrios en la primera parte. Los rojiblancos acabarían ganando 2-1 con un doblete de Julián.

Alineaciones probables

Arsenal: David Raya, Timber, Magalhaes, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Merino, Saka, Martinelli y Gyokeres.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Nico González, Barrios, Koke, Giuliano, Álex Baena y Julián Álvarez.

Árbitros: Davide Massa (campo, Italia) y Danielle Chiffi (VAR, Italia).

Estadio: Emirates, 21.00 horas.