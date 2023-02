Almería – Barcelona: Crisis o golpe a la Liga

La nueva bofetada europea al Barça puede suponer mucho más que una caída más de la Champions o la Europa League. El enésimo tropezón en Europa, que ya van unos cuantos, deja a las claras que el equipo de Xavi Hernández sigue en construcción, ni mucho menos está consolidado pese a los números que viene acumulando en la Liga Santander. Hay peligro de derrumbe, y eso es evidente. En Almería, prueba de fuego con los cimientos frágiles tras el terremoto en Old Trafford ante el Manchester United. Eso sí, una victoria supondría dar un golpe a la Liga y meter diez puntos al Real Madrid. Todo o nada. Es crisis o golpe a la Liga.

Viaja a Almería el Barcelona de cara a esta vigésimo tercera jornada de la Liga Santander, ya con el torneo doméstico y la Copa del Rey como únicos alicientes de la temporada. El plan en Liga está funcionando, líderes con una buena racha de resultados y con un colchón de ocho puntos sobre el Real Madrid. Y que puede ser más en caso de sacar los tres puntos en Almería. Pero los de Xavi Hernández tendrán que reaccionar. El golpe europeo ha sido nuevamente contundente, doble K.O. de nuevo y más rápido que el anterior curso, sin palancas de por medio.

Europa sigue desvistiendo al Barcelona, la fase de grupos se ha convertido en un tren caro que les lleva directos a la Europa League. Tras tocar la semis del segundo torneo europeo el pasado curso, éste no pasa de la primera eliminatoria. Revés importante no sólo en lo deportivo, sino también en lo económico que vuelve a tambalear esas complejas cuentas que siguen sin salir por el Camp Nou. La posibilidad de derrumbe es real y toca salida a domicilio, ante un Almería que viene en horas bajas aunque aún fuera de puestos de descenso. Un triunfo sanaría y calmaría las aguas en Can Barça y en un Xavi Hernández que tiene que reconducir a su equipo.

Gavi, de vuelta; Ansu, fuera

Xavi recupera para este partido a Gavi, que no pudo jugar la vuelta ante el Manchester United por sanción. Su baja sumada a la de Pedri González y Ousmane Dembélé, ambos por lesión, fueron demasiado pesadas para un Barça que se desmoronó en la segunda parte. El catalán podrá contar de nuevo con el sevillano en la medular pero cuenta con la baja de última hora de Ansu Fati, que sufrió una contusión en la rodilla izquierda y es baja hasta nuevo aviso. Malas noticias para el canterano, que no pasa por su mejor momento justo cuando se lesiona de su maltrecha rodilla, la misma de su grave lesión y recaídas.

Se esperan cambios en el once de Xavi. Ronald Araujo acabó con molestias y es otra duda más para este partido. Marcos Alonso y Eric García apuntan a pareja de centrales y Jordi Alba en el lateral diestro. La duda, quién ocupa el lateral diestro. Busquets, Kessié y Gavi en la medular y con dudas de si Sergi Roberto será el falso extremo o si bien vuelve al clásico 4-3-3 con extremos puros, con Raphinha y Ferran. Sin dudas con Robert Lewandowski, aunque se le comienza a pedir algo más.

El Almería, armado

Tras tres derrotas consecutivas, la última muy contundente a manos del Girona (6-2), el Almería llega con una necesidad imperiosa de sumar. Están fuera de los puestos de descenso en estos momentos pero igualan con puntos (22) tanto al decimoctavo como al decimosexto, ocupando esa decimoséptima posición. Un triunfo podría darle aire al conjunto rojiblanco, que ha sumado sus seis triunfos como local y sólo ha perdido cuatro veces en casa esta temporada.

Rubi prepara una línea de cinco con un trivote para reforzar al equipo a nivel defensivo y prepararlo para replegarse ante un Barça que querrá la pelota. Ramazani y Luis Suárez apuntan a armas ofensivas para jugar a la contra y aprovechar los espacios que puedan dejar los culés en cada ataque. La mayores dudas están en la medular, con Samú y De la Hoz como opciones más viables en el doble pivote, con Robertone adelantado.