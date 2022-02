Alejandro Agag es sinónimo de éxito y sigue llevándose el reconocimiento del mundo del motor. El empresario español recogió en manos de Zack Brown, jefe de McLaren, el premio Autosport al Pionero y a la Innovación, galardón que se otorga a empresas o personas que hayan desarrollado un producto, servicio o trabajo destacado e innovador que haya supuesto un progreso significativo en el deporte.

Y la importancia de Alejandro Agag en el deporte, y más concretamente en el mundo del motor, está más que demostrada. La última idea llevada a cabo con éxito por parte del empresario español ha sido la Extreme E, un campeonato disputado con todoterrenos eléctricos en los lugares más bellos del planeta. Un dato que da más valor a este hito es que la campaña inaugural de este nuevo campeonato fue en 2021, periodo marcado por la escasez económica provocada por la pandemia. Aún así ha sido todo un éxito y este campeonato regresará en 2022 con la presencia de otro equipo de gran empaque: McLaren Racing.

En la Extreme E ha deslumbrado Carlos Sainz, que junto a Laia Sanz, se subió al podio el pasado mes de agosto a los mandos del Acciona Sainz XE Team, con el que fueron terceros en el Arctic X Prix. En la primera edición del campeonato también han participado grandes leyendas como Sébastien Loeb o todo un campeón del mundo de la Fórmula 1 como Jenson Button.

Next up is our Pioneering and Innovation Award presented by @MahindraRacing! 🙌

The 2021 winner is #ExtremeE CEO and chairman of both #FormulaE and #E1Series, Alejandro Agag 👏#AutosportAwards21 #Ad #Autosport pic.twitter.com/1KEXDzqMYg

— Autosport (@autosport) February 6, 2022