Carlos Alcaraz se mostró feliz y radiante por la primera victoria de su carrera deportiva ante Rafael Nadal. El tenista murciano dio una auténtica exhibición de talento y resistencia en un choque en el que debió resurgir tras sufrir una dolorosa torcedura de tobillo que le mermó en el segundo set, pero no evitó un triunfo descomunal ante su referencia.

Emocionante victoria

«Siento emoción, mucha emoción ahora mismo. Pocos jugadores pueden decir que le han ganado a Rafa en tierra, me siento afortunado de ser uno de ellos. Estoy super contento ahora mismo».

Reacción en el tercer set

«Ha sido un segundo set difícil, me he torcido el tobillo, me molestaba al jugar pero no era razón para hacer el segundo set que he hecho. Me he dejado llevar, pensaba en el tobillo y no en jugar el partido. Me he ido al baño y he pensado, Charlie, piensa en jugar, en luchar hasta la última bola, que soy capaz y es lo que me ha ayudado a tirar para arriba, poder remontar y jugar a un gran nivel».

Objetivo, Djokovic

«Con mi equipo hemos hablado un poco del partido pero no mucho. Estamos poniendo todo en la sartén para poder recuperar para mañana, todo en nuestra mano para estar al 100%. No sé si el mejor, porque he vivido días, pero uno de los mejores días de mi vida seguro».

Último puntazo

«Los grandes partidos hay que cerrarlos de la mejor manera posible. Ha sido no sé si suerte, la recuperación de revés me he quedado un poco parado, Rafa la tenía fácil y me la ha dejado para hacer el passing. Contento de cerrar en la primera bola porque es lo que más cuesta y más teniendo a Rafa delante, que en cualquier momento»

El tobillo, apto

El tobillo, de momento bien, voy a hacer todo lo que tenga en mi mano para recuprarlo y que mañana esté al 200%.

Djokovic

«Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia para mí, todo lo que ha conseguido para el tenis es increíble, es de admirar. Yo ya estoy ahí, ya he vivido momentos difíciles, es la primera vez contra él pero no la primera vez en un gran estadio, en semifinales de un Masters 1000. Voy a salir como hoy, voy a intentar gestionar los nervios de la mejor manera. Sé que voy a tener oportunidad y el entrenamiento del otro día me ayuda».

Elogios a Djokovic

«Tienen juegos diferentes pero a nivel de emoción creo que va a ser igual. Djokovic es uno de los mejores de la historia, voy a intentar salir sin pensar en eso. Voy a salir a jugar a ganar, es mi esencia, y a luchar hasta la última bola. Veremos qué pasa a partir de ahí».

Evolución

«Si alguien me lo dicen hace años le diría que está loco, que cómo va a pasar eso. Pero es el trabajo que vengo haciendo durante mucho tiempo, cada día y me siento muy orgulloso de ver que está dando resultado».

Una victoria para recordar

«Sin ninguna duda, siempre hay victorias y momentos que no vas a olvidar en la vida. Tengo varios momentos, ante Tsitsipas en US Open y este momento voy a recordarlo durante toda mi vida».

Jugar ante el gran público

«Nunca es fácil jugar ante grandes personas enfrente. Intento no pensarlo, estar sólo concentrado en el juego y en qué hacer. Lo mejor es que ellos te conocen, que saben cómo juegas, pero también es duro al mismo tiempo».

Agradecimiento a Osaka

«Me siento bien de escuchar eso ante una de las mejores jugadoras de la WTA. No tengo la responsabilidad, sólo sentirme bien. Sé que estoy jugando bien en este torneo, pero no creo que tenga que ganar todos los partidos, todos los torneos. Sólo me centro en cada día, cada partido y en trabajar».

Nadal, ¿mermado?

«Honestamente, no lo he sentido. Creo que estaba al 100% en el tercer set».