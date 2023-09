Semifinales US Open 2023 Alcaraz tiene la fórmula para volver a ser la kryptonita de Medvedev

Carlos Alcaraz ha llegado a la hora de la verdad en la defensa del título conseguido hace doce meses en el US Open, y lo hace con un partido de semifinales del Grand Slam neoyorkino ante todo un campeón en Flushing Meadows. Daniil Medvedev vuelve a aparecer en el camino de Alcaraz antes de la final de un grande, aunque como ya demostró el español en Wimbledon y anteriormente en Indian Wells, parece tener la fórmula para ejercer de kryptonita del espigado tenista ruso.

Número tres del ranking ATP, ganador del US Open en 2021, finalista en 2019 y con la moral por las nubes después de encontrarse en su mejor nivel de la temporada en el torneo estadounidense. Para la práctica totalidad de los mortales, Daniil Medvedev representa un auténtico hueso en una semifinal de Grand Slam, pero para Carlos Alcaraz, teniendo en cuenta los precedentes y su despliegue tenístico y mental, puede ser incluso una buena noticia cruzarse con el jugador moscovita.

Aunque el respeto, como no podía ser de otra manera, será máximo a la hora de plantear y afrontar el partido, Carlos Alcaraz no pudo esconder su optimismo a la hora de medirse con Daniil Medvedev en semifinales del US Open 2023. «Los últimos partidos que jugué con Daniil usé una táctica de juego perfecta. Hice bastante bien todas las cosas que tenía que hacer contra él, así que creo que mi juego es bastante bueno para medirme a rivales como Daniil. Intentaré hacer las mismas cosas que hice en Indian Wells y Wimbledon, y espero ganar y jugar al mismo nivel con el que lo hice en esos partidos», afirmaba Carlitos en la rueda de prensa posterior a su victoria sobre Zverev. Y no le falta razón.

Alcaraz y Medvedev se han visto las caras en duelos directos ATP hasta la fecha en tres ocasiones, siendo la primera de ellas el duelo de segunda ronda de Wimbledon 2021, con un inexperto Carlos, que cedió en tres mangas (6-4, 6-1, 6-2) ante el ruso, ya posicionado entre los mejores jugadores del mundo. A partir de ahí, dos partidos en 2023, una final, en el Masters 1000 de Indian Wells, y una semifinal, en Wimbledon, que cayeron, de manera absoluta y sin piedad, del lado del actual número uno del ranking ATP.

El despliegue físico, técnico y, sobre todo, táctico de Carlos Alcaraz en ambos encuentros fue tan extraordinario como contundentes resultaron los resultados de ambos encuentros. Alcaraz venció por 6-3, 6-2 a Medvedev en el duelo por el título en Indian Wells, que se presumía mucho más igualado pero que sólo duró 70 minutos, con matrícula de honor para el español y suspenso, en tenis y paciencia, para el ruso.

En Wimbledon volvería a suceder más de lo mismo, y es que el juego de Carlos se adaptó a las mil maravillas a la hora de potenciar las debilidades de Medvedev, que caía 6-3, 6-3, 6-3 y no tenía más remedio que vaticinar en la rueda de prensa posterior lo que sucedería dos días después. «Creo que puede con Djokovic» comentó sobre Alcaraz tras su inapelable derrota en el All England Club.

El juego de Alcaraz con Medvedev

Carlos Alcaraz es un tenista que destaca por su gran variedad a la hora de dañar al rival con golpes ofensivos de todo tipo y este puede ser el secreto de cara a la semifinal del US Open 2023. Daniil Medvedev podría cambiar de táctica, después de ver cómo su juego de fondo de pista, constante y de golpes planos, aunque no siempre con gran potencia, no le ha funcionado en los últimos duelos. Sin embargo, la unidimensionalidad de su juego pone en peligro la estrategia del moscovita.

Mientras Alcaraz está destacando sobremanera al resto –cuidado con los segundos servicios– y en la volea, además de sus habituales palos de derecha y revés, Medvedev es un jugador cuyos golpes de fondo dibujan su tenis, muchas veces desde detrás de la línea de fondo, algo que no ayuda a sus opciones de victoria, ya que Carlos puede ganarle terreno en los intercambios introduciendo su golpe maestro, las dejadas. Medvedev tendrá que sacar muy bien, intentar anticipar los puntos desde el resto y jugar mucho de revés a revés para tratar de imponerse en un nuevo duelo que, en la previa, apunta a caer del lado de Carlos Alcaraz. Aunque si alguien puede darle la vuelta y sorprender al mundo, ese es Daniil.