Carlos Alcaraz atendió a la prensa tras su debut en la Copa Davis. El murciano logró el segundo punto para España en la serie ante Rumanía (2-0), en la que se juegan el pase a la fase final de la competición. Alcaraz se impuso al número uno rumano, Marius Copil (6-4 y 6-3) en algo más de una hora y media de partido. El español reconoció lo importante que ha sido para él debutar España y lo especial que ha sido sentir el apoyo de toda la grada de la pista central del Club de Tenis Puente Romano (Marbella).

Nervios debut

«La verdad que me he sorprendido porque al empezar el partido, obviamente hay nervios, pero no más de lo habitual. He empezado el partido muy bien, los he manejado bastante bien, sí que es verdad que para cerrar siempre cuesta y hoy me ha costado, pero durante el partido los he manejado bastante bien».

Sensaciones

«Vivir una experiencia como la Davis te ayudar a crecer como jugador y persona. El ambiente de hoy no lo había vivido nunca, en contra sí, en París pero a favor nunca. Es un lujo vivir este tipo de experiencias y sí, te diría que he crecido mucho».

Jugar para el equipo

«Cuando juegas otro torneo juegas para ti, en la Davis juegas para ti y para tu país. Sientes esa pequeña presión de que estás representando a tu país, a tu compañeros, pero también motivación, porque sabes que tienes a la gente dándote esa energía, ese plus y esa motivación de estar ayudando a tu país».

Marbella

«Sí la verdad es que tendré siempre el Club Puente Romano… Mi primera victoria en Copa Davis, mis primeras semifinales en un ATP (AnyTech Andalucía Open 2021), sí, tendré siempre presente a Marbella».

Ambiente

«No tengo palabras para decir lo que he sentido en pista, es totalmente diferente a un Masters 1000, un Grand Slam… Sentir el calor de todo el público es algo que sólo se vive en la Copa Davis».

Corte de pelo ¿por superstición?

«No, me gusta tenerlo rapado, la gira americana va a ser larga, y tenía un hueco… así que para debutar también tenía que estar impecable (risas)».

Presión

«Sinceramente intento no meterse esa presión de ser el futuro del tenis español, mucha gente me dice que voy a ser el número uno, intento no darle atención, importancia y seguir mi camino. Estamos haciendo las cosas bien y eso es lo que voy a hacer muchos años, sin desviarme».